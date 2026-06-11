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Drei Tote nach Horror-Unfall mit Schulgruppe

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Ein Auto ist in eine Gruppe von Schülern auf Fahrrädern gefahren. Drei Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Kinder.
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Der schwere Unfall ereignete sich nahe dem Ort Vogelwaarde in der Provinz Zeeland unweit der belgischen Grenze. Nach Angaben der Behörden war eine Gruppe aus 14 Kindern und zwei Betreuern mit Fahrrädern unterwegs, als ein Auto in die Gruppe raste.

Drei Menschen starben bei dem Unglück, darunter zwei Kinder. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

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Viele Fragen noch offen

Warum das Fahrzeug in die Schülergruppe fuhr, ist derzeit noch unklar. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zum Zustand des Fahrers oder zu möglichen Hintergründen des Unglücks.

Ermittler versuchen nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren.

Region steht unter Schock

Der Vorfall löste große Betroffenheit aus. Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und den Unfall aufzunehmen. Die Anteilnahme in der Region ist groß.

Während die Ermittlungen weiterlaufen, trauern Familien, Freunde und Mitschüler um die Opfer. Die Ursache der Tragödie ist weiterhin ungeklärt.

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