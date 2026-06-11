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Omart Artan

Ausgewiesener WM-Schiri pfeift jetzt in Österreich

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(FILES) Gabon's forward #20 Denis Bouanga is shown the yellow card by Somali referee Omar Abdulkadir Artan during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Ivory Coast at the Grand Stadium in Marrakech on December 31, 2025. Award-winning Somali referee Omar Artan, set to be the first from his country to officiate at the World Cup, was denied entry to the United States, a sports ministry official told AFP on June 8, 2026. 'Denying him entry to the United States and preventing him from officiating scheduled matches harms not only him personally but also undermines football's commitment to fairness, merit, and the spirit of fair play,' Ciise Aden Abshir, a senior advisor to Somalia's Ministry of Youth and Sports and a former national team captain, told AFP. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
© AFP
Schiedsrichter Omar Artan, der eigentlich bei der Weltmeisterschaft in den USA hätte auflaufen sollen und keine Einreisegenehmigung erhielt, wird schon bald in Österreich pfeifen.
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Der von den USA abgewiesene WM-Schiedsrichter Omar Artan darf das Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa um den europäischen Supercup in Salzburg leiten. Wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte, habe sich die UEFA im Zuge der Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Verband CAF darauf verständigt, den Referee aus Somalia für das Duell am 12. August in Wals-Siezenheim zu nominieren.

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Artan, der als erster Schiedsrichter Somalias bei einer Weltmeisterschaft Spiele leiten sollte, war die Einreise in den USA verweigert worden. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen des 34-Jährigen zu einer Terrororganisation. Artan war 2025 als Afrikas bester männlicher Schiedsrichter ausgezeichnet worden.

"Omar Artan ist ein hervorragender, junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf höchster Wettbewerbsebene beim afrikanischen Verband bewährt hat", lobte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Fußball verbindet Menschen, und die UEFA möchte Omar sowie seine herausragenden schiedsrichterlichen Fähigkeiten, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, würdigen."

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