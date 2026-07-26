5:0 - Eggestein-Show bei Austrias Cup-Erfolg

Auch die Austria ließ im ÖFB-Cup nichts anbrennen, trotz hitziger Derby-Stimmung beim Wiener Sport-Club. Johannes Eggestein war mit einem Hattrick Mann des Spiels.

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Die Violetten und vor allem Daniel Nnodim starteten sensationell: Nach nur 62 Sekunden kam der 18-Jährige bei seinem Profi-Debüt zum ersten Assist: Den Pass vom Außenverteidiger legte sich Goalgetter Johannes Eggestein stark an seinem Bewacher vorbei, sein Abschluss ins kurze Eck hoppelte über die Hände von Keeper Christoph Haas.

Den größten Schock gab es für die Veilchen in der 20. Minute: Bei einem Eckball bekam Aleksandar Dragovic den Kopf des Gegenspielers auf seinen Hinterkopf. Nach langer Behandlung musste er ausgewechselt werden, für ihn kam Reinhold Ranftl.

Austria geht sofort vom Gaspedal

Die Austria verwaltete die Partie mit wenig Nachdruck, ohne den Sport-Club damit aber aus dem Spiel zu nehmen. Mehr als Halbchancen sahen aber lange nicht heraus.

In der 43. Minute beinahe eine "Schlüsselszene": Ein Freistoß aus rund 20 Metern, die Heimfans raschelten wie gewohnt mit ihren Schlüsseln, der Chip-Ball auf die rechte Seite wurde von Kerim Abazovic per Flanke an die Latte befördert.

Nach dem Pausentee hieß es erst einmal warten: Die Austria-Anhänger zündeten Rauchtöpfe, die Sicht war für fünf Minuten weg. Doch diese Pyro befeuerte das eigene Team.

Fans von Austria Wien zünden lila und weiße Rauchbomben im ÖFB-Cup. © GEPA pictures

Direkt nach Wiederanpfiff eroberte Kapitän Manfred Fischer den Ball im Pressing, von Eggestein kam er zu Sanel Saljic, der Haas mit dem Innenrist keine Chance ließ (50.).

Johannes Eggestein zerlegt im Alleingang

Nur fünf Minuten später wechselte Eggestein vom Vorlagengeber wieder zum Torschützen: Eine Saljic-Flanke köpfte der WSC noch an die eigene Stange, im Nachschuss kann Haas den Eggestein-Schuss nur noch ins Tor parieren (55.).

Für den nächsten Treffer brauchte Eggestein nur noch drei Minuten. Fischer schickte den Deutschen in die Gasse, seinen Hattrick veredelte er mit einem schönen Lupfer (58.).

Auch U17-Held Hasan Deshishku durfte sich noch eintragen. Der 18-Jährige eroberte den Ball höchstselbst und ließ mit eiskaltem Abschluss nichts anbrennen (76.) - erstes Spiel, erstes Tor.

Die Veilchen hatten in der zweiten Halbzeit alles unter Kontrolle, der Regionalligist fand keine weitere Chance vor.