Terror
Amokfahrt in Berlin: Tatverdächtiger offenbar erschossen
Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilt, soll der Einsatz in der Gartenlaube in Spandau mit dem Angriff am Samstagabend in Zusammenhang stehen. Laut dem Sprecher dauert der Einsatz noch an. Ob es zu Festnahmen gekommen ist, ist derzeit unklar.
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Wie die "Bild" berichtet, sollen beim Einsatz Schüsse gefallen sein.
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