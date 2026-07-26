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Terror

Amokfahrt in Berlin: Tatverdächtiger offenbar erschossen

Ein weißer Transporter ist nach einem Unfall in einem Berliner Park gegen einen Baum geprallt.
© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Laut Informationen des "rbb" soll der flüchtige Tatverdächtige bei einem Polizeieinsatz erschossen worden sein.
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Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilt, soll der Einsatz in der Gartenlaube in Spandau mit dem Angriff am Samstagabend in Zusammenhang stehen. Laut dem Sprecher dauert der Einsatz noch an. Ob es zu Festnahmen gekommen ist, ist derzeit unklar.

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