Deutschland
TV
E-Paper
Immo

Deutschland

ER wird neuer Verkehrsminister

Ein Mann im blauen Anzug geht auf einem Bürgersteig entlang und hält eine Mappe in der Hand.
© Getty Images
Der CDU-Politiker Steffen Bilger soll neuer deutscher Verkehrsminister werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Bundeskanzler Friedrich Merz werde den Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion als Nachfolger von Patrick Schnieder vorschlagen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur.

Auch interessant

Berlin-Terror: Attentäter Abdul B. erschossen

"Unwürdiger Zustand": Verkehrsminister bittet Merz um Entlassung

Innenminister: Täter ging mit Machete auf Passanten los

Merz drückt Bedauern über Kommunikation aus

Nach seinen Angaben hatte der deutsche Kanzler Schnieder bereits am Donnerstag informiert, dass er einen Wechsel im Ministeramt plane. "In einem Telefongespräch am Sonntag dankten Merz Schnieder erneut für die geleistete Arbeit und drückte sein Bedauern aus, dass der Amtswechsel wegen unvorhergesehener Umstände nicht wie geplant kommuniziert werden konnte", erklärte Kornelius.

Kurz zuvor hatte Schnieder nach einer dreitägigen Hängepartie angekündigt, Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst um Entlassung bitten zu wollen. "Mit diesem Schritt ziehe ich die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und will zugleich den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht", erklärte er.

Bilger ist ausgewiesener Verkehrsexperte

Der 47-jährige Bilger saß von 2009 bis 2018 im Verkehrsausschuss des Parlaments und war anschließend bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er gilt als jemand, der einem Ministerjob gewachsen und fachlich bestens geeignet ist. Für sein solides Fraktionsmanagement in den ersten 15 Monaten der schwarz-roten Koalition bekommt er viel Lob und Anerkennung aus der Union.

Kritik am Umgang mit Schnieder

Die Kritik an Merz in der Union wegen des Umgangs mit Schnieder hatte sich am Wochenende weiter aufgebaut - auch wenn sich noch niemand aus der ersten oder zweiten Reihe öffentlich äußerte. Aber der frühere Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) schrieb auf X, was auch viele aktive Politiker der Union hinter vorgehaltener Hand sagen: Der Umgang mit Schnieder mache ihn betroffen und wütend und werde weder seiner Person noch seiner Leistung gerecht.

Schnieders Bruder, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU), teilte den Post kommentarlos - ein Zeichen der Unterstützung für diese Haltung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verkehrsminister Schnieder bittet Merz um Entlassung

Große Sorge: Ermittler befürchten weiteren Terror-Anschlag

Amokfahrt in Berlin: Tatverdächtiger offenbar erschossen

Terror von Berlin: Polizei sucht DIESEN Islamisten

Mutmaßlicher Beifahrer nach CSD-Todesfahrt festgenommen

"Unsere freie und weltoffene Gesellschaft"

Innenminister: Täter ging mit Machete auf Passanten los

Große Trauer nach Angriff am Rande des CSD

ER wird neuer Verkehrsminister

Schwer bewaffnete Polizisten riegeln Berlin ab