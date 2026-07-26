Schwer bewaffnete Polizisten riegeln Berlin ab

Nach dem Terror in der Nacht sucht die Polizei mit einer Foto-Fahndung nach Abdul B. Zudem gab es einen SEK-Einsatz im Ortsteil Schöneberg. Aktuell sichern Schwer bewaffnete Polizisten die deutsche Hauptstadt.

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Der 21-jährige Abdul B. gilt als dringend tatverdächtig und wird von der Polizei der islamistischen Szene zugerechnet. Die Behörden haben am Sonntag eine Foto-Fahndung nach ihm veröffentlicht, da der derzeitige Aufenthaltsort unklar ist.

Abdul B. © APA/AFP/POLIZEI BERLIN/HANDOUT

Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag um kurz vor 22 Uhr einen weißen Wagen in eine Menschenmenge gesteuert zu haben. Erst ein Baum konnte die Fahrt stoppen. Ob der Tatverdächtige im Anschluss daran mit einer Stichwaffe auf Menschen losging, ist seitens der Polizei bislang nicht bestätigt. Dazu liegen aktuell unterschiedliche Angaben von Augenzeugen vor.

SEK-Einsatz im Ortsteil Schöneberg

In der Nacht wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte dabei im Ortsteil Schöneberg eine Plattenbau-Wohnung. Der Einsatz führte allerdings zu keinem Ermittlungserfolg, und die Beamtinnen und Beamten zogen ohne eine Festnahme wieder ab.

© Getty Images

© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER

© EPA

Polizei am Anhalter Bahnhof

Zusätzlich sichern Einsatzkräfte derzeit den Bereich rund um den Anhalter Bahnhof. Rund ein Dutzend schwer bewaffneter Polizisten stehen vor den Eingängen der dortigen S-Bahn-Haltestelle und haben das nähere Umfeld abgeriegelt.