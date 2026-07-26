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Nach Anschlag

Schwer bewaffnete Polizisten riegeln Berlin ab

Bewaffnete Polizisten sichern nachts einen abgesperrten Tatort in Berlin nach einem Autoangriff.
© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Nach dem Terror in der Nacht sucht die Polizei mit einer Foto-Fahndung nach Abdul B. Zudem gab es einen SEK-Einsatz im Ortsteil Schöneberg. Aktuell sichern Schwer bewaffnete Polizisten die deutsche Hauptstadt.
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Der 21-jährige Abdul B. gilt als dringend tatverdächtig und wird von der Polizei der islamistischen Szene zugerechnet. Die Behörden haben am Sonntag eine Foto-Fahndung nach ihm veröffentlicht, da der derzeitige Aufenthaltsort unklar ist.

Porträtfoto eines jungen Mannes mit dunklen Lockenbart und neutralem Gesichtsausdruck.
Abdul B. © APA/AFP/POLIZEI BERLIN/HANDOUT

Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag um kurz vor 22 Uhr einen weißen Wagen in eine Menschenmenge gesteuert zu haben. Erst ein Baum konnte die Fahrt stoppen. Ob der Tatverdächtige im Anschluss daran mit einer Stichwaffe auf Menschen losging, ist seitens der Polizei bislang nicht bestätigt. Dazu liegen aktuell unterschiedliche Angaben von Augenzeugen vor.

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In der Nacht wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte dabei im Ortsteil Schöneberg eine Plattenbau-Wohnung. Der Einsatz führte allerdings zu keinem Ermittlungserfolg, und die Beamtinnen und Beamten zogen ohne eine Festnahme wieder ab.

Absperrband der Feuerwehr vor Polizei- und Einsatzfahrzeugen bei Nacht in Berlin.
© Getty Images
Rettungskräfte und Polizei arbeiten nachts an einem Unfallort mit mehreren Krankenwagen in Berlin.
© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Mehrere Rettungskräfte stehen hinter Absperrband, Helme und Ausrüstung liegen im Vordergrund.
© EPA

Polizei am Anhalter Bahnhof

Zusätzlich sichern Einsatzkräfte derzeit den Bereich rund um den Anhalter Bahnhof. Rund ein Dutzend schwer bewaffneter Polizisten stehen vor den Eingängen der dortigen S-Bahn-Haltestelle und haben das nähere Umfeld abgeriegelt.

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