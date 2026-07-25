In Deutschland
Flugzeug kracht in Wohnhaus
Am Samstag kurz nach 11 Uhr hat sich in Ganderkesee im niedersächsischen Landkreis Oldenburg ein dramatischer Flugzeugabsturz ereignet. Die blau-weiße Maschine verlor zuvor an Höhe und stürzte direkt in den Dachstuhl eines Wohnhauses. Ein lauter Knall erschütterte am Vormittag die ruhige Wohnstraße, berichtet die Bild.
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Zerstörte Kanzel und abgebrochene Flügel
Die Spitze des Kleinflugzeugs bohrte sich schräg durch die Ziegel. Dabei wurde die Pilotenkanzel komplett zerstört, die Flügel brachen ab und Trümmerteile stürzten zu Boden.
Polizei prüft Verletzte und Tote
Ob es bei dem Unglück Verletzte oder Tote gab, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht gesichert sagen. Die Familie, die in dem Gebäude lebt, befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes nicht im Haus.
Großeinsatz der Rettungskräfte vor Ort
Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an der Absturzstelle an. Die Feuerwehr suchte das Dach von einer Drehleiter aus ab, während die Polizei den Bereich absperrte. Das Flugzeug war offenbar kurz vor dem Unglück in Bremen gestartet.
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