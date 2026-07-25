Bei CSD Berlin: Auto rast in Menschenmenge

Der Christopher Street Day in Berlin wurde abgebrochen. Die Situation soll laut dem Veranstalter „schwierig“ sein. Laut der „Bild“ soll ein Auto in eine Menschenmenge gerast sein. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

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Auf Instagram erklärten am Samstagabend die CSD-Veranstalter: „Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof.“ Vor Ort soll auf einer Leinwand „Evakuierung“ gestanden sein.

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Laut Informationen der „Bild“ ist ein Auto im Tiergarten in eine Menschenmenge gerast. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, dass es eine Polizeilage mit mehreren verletzten Personen gebe.

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Gegenüber der „Bild“ berichten Augenzeugen, dass ein weißer Transporter mit hoher Geschwindigkeit in den Tiergarten gerast sein soll.

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