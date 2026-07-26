Neue Entwicklungen
Beifahrer von Terror-Islamist noch in der Nacht verhaftet
Nach Informationen des RBB soll es sich bei dem festgenommenen Mann um einen iranischen Staatsbürger handeln. Eine offizielle Bestätigung der Polizei liegt derzeit allerdings noch nicht vor. Bei der Tat am Samstag war ein Fahrzeug am Rande des CSD in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau kam dabei ums Leben, 16 weitere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer.
Ermittler prüfen weitere Beteiligte
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Anschlags und fahndet nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen, der der islamistischen Szene zugerechnet wird. Die Ermittler prüfen weiterhin, ob es neben dem Fahrer weitere Personen gab, die an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. Nach Angaben der Polizei ist bislang vieles noch unklar. Auch die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
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Wichtiger Schritt zur Aufklärung
Sollte sich die Festnahme des mutmaßlichen Beifahrers bestätigen, wäre dies ein weiterer wichtiger Schritt bei der Aufklärung der Todesfahrt. Die Vorfälle hatten den Berliner CSD abrupt beendet. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen rund um den Fall intensiv fort.
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