ÖFB-Juwel Ndukwe begeistert bei Liverpool-Debüt

Plötzlich war seine große Chance da: Weil Joe Gomez früh verletzt rausmusste, feierte ÖFB-Talent Ifeanyi Ndukwe sein Debüt für den FC Liverpool.

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Traumdebüt für ÖFB-Juwel Ifeanyi Ndukwe! Mit so einem Einstand hatte wohl niemand gerechnet: Der 18-jährige Österreicher feierte beim 4:2-Testspielsieg des FC Liverpool gegen Premier-League-Rivale AFC Sunderland in Nashville völlig überraschend seine Premiere für die "Reds".

Weil Abwehrchef Joe Gomez bereits nach wenigen Minuten verletzt vom Platz musste, schlug plötzlich Ndukwes große Stunde. Neo-Coach Andoni Iraola brachte den Innenverteidiger schon in der achten Minute – und der U17-Vizeweltmesiter nutzte seine Chance mit einem abgeklärten Auftritt.

3 Millionen Euro zahlten Reds

Für Ndukwe, der Anfang Juli für kolportierte drei Millionen Euro von der Wiener Austria nach Liverpool wechselte, hätte der Start im Trikot des englischen Meisters kaum besser laufen können. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa und Lewis Koumas sorgten für den 4:2-Erfolg, Sunderland traf durch Enzo Le Fée und Timur Tutierov.

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Der gelungene Einstand könnte erst der Anfang sein. Joe Gomez droht nach seiner Verletzung die nächste Zwangspause – und Ndukwe rückt damit plötzlich noch stärker in den Fokus. Auch die "Daily Mail" sieht den ÖFB-Youngster als einen der großen Profiteure der dünn besetzten Liverpool-Abwehr. Der Weg zu weiteren Einsätzen könnte für den 18-Jährigen schneller frei werden als erwartet.