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Londoner Flughafen

Keine Klospülung! Wasserkrise sorgt für Chaos bei Gatwick

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© Getty Images
Am Flughafen Gatwick kommt es zu einem massiven Wasserausfall. Passagiere können weder Toiletten spülen noch sich die Hände waschen.
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Der Flughafen Gatwick leidet unter einem schweren Wasserausfall. Sowohl im Nord- als auch im Südterminal erhalten Menschen Flaschenwasser, während das Personal versucht, das Problem zu lösen. Ein Wasserproblem in der Gegend von Horley verursacht am Morgen Störungen am Flughafen und beeinträchtigt die Wasserversorgung in beiden Terminals. Auch für Reisende aus Österreich, die den zweitgrößten Flughafen Großbritanniens nutzen, bringt der Ausfall Unannehmlichkeiten mit sich.

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Notfallmaßnahmen für Passagiere eingerichtet

Der Flughafen teilte in den sozialen Medien mit, dass Flaschenwasser für Passagiere und Personal bereitgestellt wird. Zudem werden weitere Notfallmaßnahmen umgesetzt, um das Wohlergehen der Fluggäste zu gewährleisten. Der Flughafen entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Manche Kunden erlebten entweder niedrigen Wasserdruck oder einen vollständigen Ausfall der Versorgung. Es wird Flaschenwasser an die am stärksten gefährdeten Kunden auf der Prioritätsliste geliefert, während die Teams daran arbeiten, die Versorgung wieder zu normalisieren.

Kritik an fehlenden Durchsagen

Die Talk-Moderatorin Julia Hartley-Brewer erklärte auf der Plattform X, dass es am gesamten Flughafen kein fließendes Wasser gebe. Das bedeute keinen Kaffee, keine Trinkbrunnen, keine Toilettenspülung und kein Händewaschen. Sie kritisierte zudem, dass Gatwick sich nicht die Mühe gemacht habe, eine öffentliche Durchsage an die Passagiere zu machen. Gatwick ist nach Heathrow der zweitbeschäftigte Flughafen Großbritanniens und war 2024, gemessen am Passagieraufkommen, der zehntbeschäftigste Flughafen Europas.

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