Die Salzburger Festspiele sind eröffnet!

Salzburg wird wieder zur Bühne der Welt: Mit hochkarätigen Gästen aus Kultur und Politik wurden die Salzburger Festspiele feierlich eingeläutet. Nun jagt ein Opern-Highlight das nächste.

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Mit gewohntem Promi-Glanz sowie Prominenz aus Politik und Kultur – darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Vizekanzler Andreas Babler und Theater-Ikone Senta Berger, die einen leidenschaftlichen Text von Max Reinhardt vortrug – wurden die Salzburger Festspiele feierlich eröffnet.

Andreas Babler (SPÖ) und Festspielpräsidentin Kristina Hammer © APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Doch das emotionale Herzstück des Auftakts gehörte einer Frau, deren Worte den Saal der Felsenreitschule tief bewegten: Die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kolesnikowa rührte das Publikum mit einer eindringlichen Rede zu Standing Ovations. 226 Tage nach ihrer Entlassung aus jahrelanger Haft betonte die 44-Jährige, dass die innere Freiheit unbesiegbar bleibe, und blickte ohne Bitterkeit zurück: "Mein größter Sieg war, dass ich nicht zuließ, dass Hass in meinem Herzen Wurzeln schlug – und dass ich trotz allem Mensch blieb." In ihrem Plädoyer verglich sie eine freie Gesellschaft mit einem Orchester, in dem das gegenseitige Zuhören essenziell sei.

Eröffnungsrednerin Maria Kolesnikowa im Rahmen der Eröffnung der Salzburger Festspiele © APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Sprechen sei ein Recht, Zuhören jedoch Verantwortung – genau dort beginne Demokratie. Auch mit Blick auf künstliche Intelligenz mahnte sie zur Wahrung menschlicher Werte, denn die Zukunft entscheide sich nicht an der Intelligenz von Maschinen, sondern daran, wie menschlich wir bleiben.

Beate Meinl-Risinger (NEOS) und UNODC-ED Monica Juma © APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Umrahmt von den Klängen des Mozarteumorchesters unter Vitali Alekseenok und den Worten der Ehrengäste entließ Van der Bellen das Publikum schließlich in einen ereignisreichen Festspielsommer.

Die Highlights der Salzburger Festspiele

Bis zum 30. August stehen über 170 Aufführungen an 19 Spielstätten auf dem Programm. Nach dem fulminanten Auftakt mit der Opernpremiere von Bizets "Carmen" jagt nun ein Höhepunkt den nächsten: Bereits am 1. August folgt die Premiere von "St. François d’Assise", ehe am 2. August gleich zwei Opern-Highlights mit "Ariadne auf Naxos" sowie "Il Viaggio a Reims" auf dem Plan stehen.

Nur einen Tag später, am 3. August, feiert Mozarts "Così fan tutte" Premiere. Ein weiterer Glanzpunkt erwartet Musikliebhaber am 15. August beim Konzert von Star-Dirigent Riccardo Muti samt Festakt, bevor am 25. August mit der letzten Vorstellung des "Jedermann" der emotionale Kehraus der diesjährigen Saison eingeläutet wird.