Eine Woche voller Gags beim Kabarettfestival

Ab heute scherzen Andreas Vitasek, Nadja Maleh, Stefan Haider & Co. im Wiener Rathaus

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Kein Sommer ohne Scherze. Seit nunmehr 16 Jahren ist das Wiener Kabarettfestival im Arkadenhof des Rathauses ein Fixpunkt des Kultursommers. Das Konzept verspricht ja auch den doppelten Lacherfolg: Neben einem arrivierten Star-Kabarettisten erhalten auch neue Talente die Möglichkeit, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Das ist auch heuer der Fall. Außer beim Auftakt, den heute Samstag (25. Juli) Großmeister Andreaas Vitasek mit einem Best Of Programm solo bestreitet.

Am Montag (27. Juli) folgen Flo & Wisch mit "Hörensagen" sowie "Zuckergoscherl" Nadja Maleh. Am Dienstag (28. Juli) liefert Eva Karl Faltermeier mit "Ding Dong" das Gag-Vorspiel für Gerald Fleischhacker („Alter Nicer Mann“). Am Mittwoch (29. Juli) präsentiert Stefan Haider seinen "Director‘s Cut". Gut eingestimmt von Eva Maria Marold („Frauen und Kinder zuerst“). Das letzte Doppelpack am Donnerstag (30. Juli) bestreiten Benedikt Mitmannsgruber („1996“) und Nina Hartmann („Good Weibrations“).

Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa liefern am 31. Juli ihren Erfolgspodcast "Hawi d‘Ehre –Live!" © Moritz Schell

Zum Finale am Freitag (31. Juli) zünden Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa ihren Erfolgspodcast "Hawi d‘Ehre –Live!" Am Samstag (1. August) setzt Anna-Sophie auf der Kabarettbühne im Wiener Rathaus sogar noch eine musikalische Zugabe drauf.