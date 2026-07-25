Salzburg: "Carmen"-Premiere für Asmik Grigorian

Am Sonntag steigt die erste szenische Musiktheaterpremiere der Salzburger Festspiele 2026. Mit dem Rollendebüt von Asmik Grigorian und dem umstrittenen Dirigenten Teodor Currentzis.

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Das Rollendebüt von Festspielstar Asmik Grigorian und der ob seiner Russlandnähe viel kritisierte Teodor Currentzis am Pult des Utopia Orchesters. Die erste szenische Musiktheaterpremiere der Salzburger Festspiele wird wohl wieder für Schlagzeilen sorgen.

Grigorian & Currentzis garantieren für Aufregung

Ab Sonntag (26. Juli) bringt Gabriela Carrizo, Mitglied des belgischen Tanztheaterkollektivs Peeping Tom, den ewigen Opernklassiker "Carmen" ins Große Festspielhaus. Und will dabei die Perspektive der unabhängigen Frau und der familiären Bindungen in den Fokus nehmen.

Asmik Grigorian zeigt "Carmen" zwischen Alk & Zigaretten © APA/BARBARA GINDL

So wird Bizets Meisterwerk in Salzburg als packende Studie über Begehren, Abhängigkeit und gesellschaftliche Zuschreibungen erzählt.