Festspiel-Hit
Salzburg: "Carmen"-Premiere für Asmik Grigorian
Das Rollendebüt von Festspielstar Asmik Grigorian und der ob seiner Russlandnähe viel kritisierte Teodor Currentzis am Pult des Utopia Orchesters. Die erste szenische Musiktheaterpremiere der Salzburger Festspiele wird wohl wieder für Schlagzeilen sorgen.
Grigorian & Currentzis garantieren für Aufregung
Ab Sonntag (26. Juli) bringt Gabriela Carrizo, Mitglied des belgischen Tanztheaterkollektivs Peeping Tom, den ewigen Opernklassiker "Carmen" ins Große Festspielhaus. Und will dabei die Perspektive der unabhängigen Frau und der familiären Bindungen in den Fokus nehmen.
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So wird Bizets Meisterwerk in Salzburg als packende Studie über Begehren, Abhängigkeit und gesellschaftliche Zuschreibungen erzählt.
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