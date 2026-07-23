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Ehemann war dabei!

Rita Ora: Heiße Wien-Show mit Liebesdoping

Rita Ora bei ihrem Auftritt auf der Donauinsel.
© TZOe Zeidler-Künz
6.500 Fans feierten am Donnerstag das Donauinsel-Comeback von Rita Ora. Und ein Oscar-Sieger! Ehemann Taika Waititi filmte die heiße Show mit!
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2014 trat sie beim verregneten Donauinselfest noch mit einer Mini-Show im Vorprogramm (!) von Adel Tawil und CRO auf. Jetzt lieferte Rita Ora das Highlight der coolen "Donauinsel Open Air"-Serie. Am Donnerstag heizte sie 6.500 Fans mit der heißesten Pop(o)-Show des Jahres ein.

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Vom Opener "Black Widow", zu dem Rita in Federboa und knappen BH auf die mit überdimensionalen bunten Stoffblumen dekorierte Bühne schritt, bis zum Finale "Anywhere" tanzte sie durch ein gut eingeöltes Festival-Programm. Mit bunter Videoshow, publikumsfreundlichem Hit-Programm und Liebesdoping! Ihr Ehemann, der Oscar-gekrönte Regisseur Taika Waititi, filmte im Bühnengraben alles mit!

Rita Ora und ihr Ehemann Taika Waititi
Rita Ora und ihr Ehemann Taika Waititi © Leserreporter
Rita Oras Ehemann Taika Waititi (r.)
Rita Oras Ehemann Taika Waititi (r.) © Leserreporter
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Rita Ora tritt in auffälligem Bühnenoutfit auf einer bunt beleuchteten Bühne auf.
Donauinsel-Comeback von Rita Ora © TZOe Zeidler-Künz

Als Warm-up lieferte Rita schon zu Mittag eine heiße Instagram-Fotoserie. "Frustration" im Aufnahmestudio, Besuch in der Schönheitsklinik (!) und Fitness-Workout inklusive.

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Schweißtreibend war auch die Wien-Show, für die ESC-Kandidatin Kalya Krystin („I brenn“), Milow („Ayo Technology“) und Leony („Remedy“) das Vorspiel lieferten: sündige Posen, neckisches Popowackeln und alle Hits. Von "I Will Never Let You Down" über "Your Song" bis "Let You Love Me".

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Eine flotte und sympathische Pop-Revue, die auch mit den Hits von Cher („Believe“), Nelly („Hot in Here“) oder Avicii („Lonely Together“) aufgefettet wurde. Und mit Vollkörpereinsatz. Lasziv tobte Rita über den ausufernden Steg. Hin zu den Fans. Hin zu ihrem Ehemann. Bald hatte sie nur mehr einen roten BH und ein knappes blaues Höschen an!

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Neben Helene Fischer das Pop-Highlight des Jahres in Wien. Die Zugabe gibt’s auf Disney+. In "Descendants: Wicked Wonderland" spielt Rita die Herzkönigin Bridget und zündet dazu auch den neuen Hit "The Girl I Used to Be" im Duett mit Brandy.

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