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Liam Gallagher bestätigt neue Oasis-Tour 2027

Oasis
© Getty Images
Oasis-Fans dürfen sich freuen. Sänger Liam Gallagher hat nun offiziell bestätigt, dass die Band im Jahr 2027 wieder gemeinsam live auf der Bühne stehen wird.
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Der 53-jährige Oasis-Sänger gab die Neuigkeit im Rahmen einer Q&A-Session mit Fans auf X bekannt. Für das Jahr 2027 sind demnach eine zwölftägige Residency im Etihad Stadium in Manchester sowie sechs Konzerte in Knebworth geplant. Letztere verstehen sich als Hommage an die legendären Auftritte der Band in den 1990er Jahren. Allerdings gibt es einen Haken, denn mit neuer Musik ist vorerst nicht zu rechnen.

Keine neue Musik von Oasis

Warum es kein neues Album geben wird, erklärte Liam Gallagher auf X direkt und humorvoll: "Ich bin einfach nicht bereit für die Kritik, falls es nicht 100 Millionen Kopien in der ersten Stunde verkauft, schlechten Atem und Verstopfung kuriert und die Zeit für Cher zurückdreht. Lasst uns einfach auf ein paar Konzerte gehen und glücklich sein." Auf die Frage eines Fans, ob der Song "Gas Panic!" auf der Setlist stehen werde, antwortete der Musiker eindeutig mit: "Natürlich." Gegenüber dem "Mirror" betonte der Sänger zudem, wie neues Material klingen müsste: "Ich würde hoffen, dass es immer noch nach Oasis klingt und wir uns nicht in einen Haufen elektronischer Regenschirme verwandelt haben, die verzweifelt versuchen, mit den Kids mitzuhalten."

Oasis
Oasis © simon emmett

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Hohe Gewinne durch die Reunion

Dass die Band überhaupt wieder gemeinsam auf der Bühne steht, sorgte für Aufsehen. 16 Jahre nach der bitteren Trennung der Brüder gingen Liam und Noel Gallagher (59) zuletzt mit der "Live ’25"-Tour wieder gemeinsam auf die Straße. Den beiden soll diese Zusammenkunft Schätzungen zufolge einen finanziellen Gewinn von rund 352 Millionen Euro eingebracht haben.

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