Tom Jones veredelt "Klassik am Dom"

"Sexbomb" für Linz. Am Domplatz rockt heute "Der Tiger"

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"It’s Not Unusual", "What‘s New Pussycat?", "Delilah", "Green, Green Grass of Home" und natürlich "Sexbomb" - ewige Hits, die heute Samstag (18. Juli) wieder am malerischen Domplatz in Linz ertönen. Tom Jones, der im Juni auch schon 82 (!) wurde, als Topstar der Konzertserie "Klassik am Dom".

Lebende Legende in Linz: Tom Jones

Sir Thomas John Woodward, seit den 60 Jahren als Tom Jones aktiv und von seinen Fans respektvoll "Der Tiger" getaut ist nicht nur ein Weltstar, sondern eine lebende Legende: Über 60 Jahre on Top und mehr als 100 Millionen verkaufte CDs.

Comeback! Schon 2017 und 2019 war Tom Jones bei "Klassik am Dom" © Zeidler

Am 3. August rockt der Tiger dann auch in St. Margarethen

Österreich-Fan: Tom Jones spielt nach Linz auch in St. Margarethen auf. © Zeidler

In Linz fühlt sich Tom Jones scheinbar wohl. Schon 2017 und 2019 spielte er bei Klassik am Dom auf. Dazu legt er am 3. August im Römersteinbruch von St. Margarethen nach.