Ticket24-Aktion
"Schlagerparty" rockt für Sie zum Bestpreis
DJ Ötzi ("Ein Stern"), Vicky Leandros ("Ich liebe das Leben"), Andy Borg ("Adios Amor"), die Nockis ("Schwarzer Sand von Santa Cruz") oder Natalie Holzner ("Liebt sie dich wie ich") - die "Schlagerparty des Jahres", die am Dienstag (21. Juli) auf der malerischen Seebühne in Mörbisch gezündet wird, verspricht was sie hält. In den Kulissen des Festspiel-Hits Ein Käfig voller Narren ertönt ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.
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