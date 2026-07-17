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Ticket24-Aktion

"Schlagerparty" rockt für Sie zum Bestpreis

Ein lachender Mann mit Brille und weißer Mütze trägt einen "TIROL"-Pulli und hält ein Mikrofon.
© Getty Images
Dienstag: Dj Ötzi, Vicky Leandors & Co in Mörbisch. Mit 20 Euro Ermäßigung auf ticket24.at
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DJ Ötzi ("Ein Stern"), Vicky Leandros ("Ich liebe das Leben"), Andy Borg ("Adios Amor"), die Nockis ("Schwarzer Sand von Santa Cruz") oder Natalie Holzner ("Liebt sie dich wie ich") - die "Schlagerparty des Jahres", die am Dienstag (21. Juli) auf der malerischen Seebühne in Mörbisch gezündet wird, verspricht was sie hält. In den Kulissen des Festspiel-Hits Ein Käfig voller Narren ertönt ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.

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In Mörbisch mit dabei: Vicky Leandros. © Getty Images

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