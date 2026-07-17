"Schlagerparty" rockt für Sie zum Bestpreis

Dienstag: Dj Ötzi, Vicky Leandors & Co in Mörbisch. Mit 20 Euro Ermäßigung auf ticket24.at

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

DJ Ötzi ("Ein Stern"), Vicky Leandros ("Ich liebe das Leben"), Andy Borg ("Adios Amor"), die Nockis ("Schwarzer Sand von Santa Cruz") oder Natalie Holzner ("Liebt sie dich wie ich") - die "Schlagerparty des Jahres", die am Dienstag (21. Juli) auf der malerischen Seebühne in Mörbisch gezündet wird, verspricht was sie hält. In den Kulissen des Festspiel-Hits Ein Käfig voller Narren ertönt ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.

In Mörbisch mit dabei: Vicky Leandros. © Getty Images

Mit oe24 schunkeln Sie zum Bestpreis mit. Auf ticket24.at erhalten Sie jetzt die begehrten Karten für die "Schlagerparty des Jahres" am 21. Juli auf der Seebühne in Mörbisch in jeder Kategorie um 20 Euro ermäßigt.