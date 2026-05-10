Oasis: Am 11. September gibt’s die Tour-Geheimnisse

Mit ihrer Comeback-Tournee brachen Oasis alle Rekorde. Nur Interviews dazu gab‘s keine. Das soll sich am 11. September ändern, da kommt die große Backstage-Doku ins Kino. Vielleicht ja gar mit den neuen Tourdaten.

„Es ist eine romantische Komödie mit ein bisschen Rock ’n’ Roll!“ Liam Gallagher gibt die Direktiven zum Musikfilm des Jahres. Am 11. September kommt die heißersehnte Doku zur Oasis-Reunion. 2025 fanden Liam und Noel Gallagher ja nach 16 Jahren Streit doch wieder für eine Rekord-Tournee zusammen. 41 Konzerte, 2,888 Millionen verkaufte Konzert-Tickets und 405 Millionen Dollar Umsatz. Sowie hymnische Kritiken. Auch oe24, das bei einem von gleich 7 Konzerten in Londoner Wembley Stadion mitrockte, schwärmte von einem „Konzert Urknall“!

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Spannend: Interviews oder Background-Infos gaben Liam und Noel Gallagher dazu freilich keine. Das ändert sich nun am 11. September! „Ein epischer neuer Dokumentarfilm von BAFTA- und Oscar-nominierten Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Steven Knight, unter der Regie von Dylan Southern und Will Lovelace, wird die Geschichte des Oasis-Reunion erzählen, auf die die Welt gewartet hat. Mit beispiellosen Aufnahmen auf der Bühne und hinter den Kulissen von der ausverkauften globalen Stadiontour der Gallagher-Brüder,“ kündigt „Disney“ den Musik-Film des Jahres an.

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Am 11. September rocken Oasis dann im Kino. Auch als IMAX Show. Im Laufe des Jahres soll das Streaming auf Hulu und Disney+ folgen. „Der Romantik Part bezieht auf das uns und euch“ verspricht Liam dafür große Emotionen. Und möglicherweise auch gleich den Tour-Hammer, schließlich erklärte er den Fan-Denkanstoß im Abspann doch gleich die heißersehnten Europa-Daten zu verraten für „eine gute Idee!“