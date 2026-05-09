Wie im Horrorfilm: Hollywood-Ikone von Bienen-Schwarm attackiert

Schmerzhafter Familien-Ausflug für Hollywood-Star Kevin Bacon.

Was als idyllischer Familienausflug begann, endete für Kevin Bacon (67) äußerst schmerzhaft und ähnelte beinahe schon einem Horror-Film. Der Hollywood-Star war kürzlich mit seiner Tochter Sosie (34) und deren Partner Scoot McNairy wandern. Wie Bacon in einem Instagram-Video berichtet, entdeckte McNairy während der Tour einen Bienenstock am Wegrand und warnte die Gruppe.

Doch die Insekten hatten es offenbar nur auf einen abgesehen. Während Sosie und Scoot unversehrt blieben, wurde Bacon direkt attackiert. "Also diese Bienen, sie müssen meine Arbeit nicht gemocht haben oder so, denn sie haben die beiden in Ruhe gelassen und sind voll auf mich losgegangen. 'Lasst uns KB angreifen'", scherzte der 67-Jährige in seinem Video. "Bienen haben mich überall gestochen, auch unter meinem Hemd."

Tochter macht sich lustig

Obwohl der Moment dramatisch war, nahm niemand aus der Familie die Szene mit dem Handy auf. Bacon bat seine Tochter Sosie daher im Nachhinein, seinen panischen Abwehrkampf aus dem Gedächtnis nachzustellen. Die 34-Jährige lieferte ab: In dem auf Instagram geteilten Clip fuchtelt sie wild mit einer Kappe herum und reißt sich den Pullover vom Leib, während passenderweise der Song "Perfect Day" von Hoku läuft.

Auch Bacons Ehefrau, Schauspielerin Kyra Sedgwick, amüsierte sich prächtig über die Nachstellung und kommentierte das Video mit "Soooooo guuuuut". Sosie selbst fügte hinzu: "Es war nicht mehr und nicht weniger als genau dieser Tanz." Ein schmerzhaftes Erlebnis, das die Hollywood-Familie gekonnt mit Humor bewältigt.