Scarlett Johansson und Co.: Diese Weltstars stürmen jetzt die Côte d'Azur

Cannes wird wieder zum absoluten Nabel der Filmwelt. Bei den 79. Filmfestspielen verwandelt sich die Kleinstadt in ein glamouröses Mekka für Stars und Kinofans. Über 100 Filme warten auf ihre Premiere, während die ganz großen Namen aus Hollywood bereits ihre Koffer für die Côte d'Azur packen.

Die Vorbereitungen an der berühmten Croisette laufen auf Hochtouren, denn am kommenden Dienstag, den 12. Mai, startet das prestigeträchtigste Filmfestival der Welt. Fans weltweitblicken gespannt nach Südfrankreich, wenn die Schauspiel-Elite in ihren glamourösen Outfits vor die Kameras tritt und die neuesten Werke der Filmkunst präsentiert.

In insgesamt 12 Tagen werden über 100 Filme in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen gezeigt. Das Line-Up verspricht eine spannende Mischung aus europäischen Arthouse-Lieblingen und den ganz großen Blockbuster-Ikonen. Besonders die Liste der geladenen Gäste liest sich wie das "Who's Who" der aktuellen Schauspielwelt.

Hollywood-Größen am Roten Teppich

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Angeführt wird das Aufgebot von Weltstars wie Scarlett Johansson, Adam Driver und Gillian Anderson. Auch Michael Fassbender, Javier Bardem sowie Penélope Cruz und Julianne Moore haben ihr Kommen bereits angekündigt. Für die Fotografen an der Côte d'Azur bedeutet das Hochbetrieb, wenn diese Hochkaräter nacheinander ihre neuen Projekte beim Festival vorstellen.

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Vielfältiger Mix internationaler Stars

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Neben den US-Größen ist auch die europäische Riege prominent vertreten. Fans dürfen sich unter anderem auf Sandra Hüller, Lars Eidinger und Jella Haase freuen. Ebenso werden Ikonen wie Catherine Deneuve, Monica Bellucci und Isabelle Huppert erwartet. Auch jüngere Stars wie Kristen Stewart, Emma Mackey und „Squid Game“-Star Jung Ho-yeon werden in Cannes für ordentlich Blitzlichtgewitter sorgen.

Catherine Deneuve aus Krankenhaus entlassen. © Getty Images

Zwölf Tage voller Kinomagie

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Das Programm deckt eine enorme Bandbreite ab. Von anspruchsvollen Produktionen bis hin zu großen Premieren mit Stars wie John Travolta, Bill Murray oder Brendan Fraser ist alles dabei. Schauspieler wie Jason Isaacs, Bryan Cranston und Woody Harrelson vervollständigen das beeindruckende Feld der diesjährigen Ausgabe, bei der die Filmkunst in all ihren Facetten gefeiert wird.