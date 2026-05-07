Nicht nur Schinken und Kartoffeln: Diese Beilagen passen viel besser zu Spargel

Der Spargel erobert unsere Teller und wie essen wir das edle Gemüse meistens? Genau: mit den immer gleichen Salzkartoffeln, einer ordentlichen Portion Kochschinken und Unmengen an Sauce Hollandaise. Doch ganz ehrlich? Es ist langsam langweilig! Wir kennen die besseren Alternativen.

Die Spargelsaison ist viel zu kurz, um jeden Tag dasselbe zu essen. Warum das „weiße Gold“ immer nur mit den üblichen Verdächtigen servieren? Spargel ist kulinarisch unglaublich vielseitig und verträgt deutlich mehr Spannung auf dem Teller. Wir haben recherchiert und präsentieren Ihnen Beilagen und Kombinationen, die viel besser zu Spargel passen und Ihre Geschmacksknospen richtig fordern.



Die besten Alternativen zu Salzkartoffeln

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Die klassische Salzkartoffel ist oft nur ein braves Vehikel, um die überschüssige Soße aufzusaugen. Warum nicht mal Textur ins Spiel bringen? Wer bei Kartoffeln bleiben will, sollte unbedingt "Crispy Smashed Potatoes" probieren, vorgekochte Kartoffeln, die auf dem Blech zerdrückt und im Ofen knusprig gebacken werden. Wer ganz auf Kartoffeln verzichten möchte, wählt cremige Polenta oder in Butter angeröstete Gnocchi.

Die besten Alternativen zum Kochschinken

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Wer nicht auf Fleisch verzichten möchte, muss nicht zwangsläufig zur Packung Hinterkochschinken greifen. Grüner Spargel, der von Natur aus etwas kräftiger und nussiger schmeckt, harmoniert fantastisch mit einem saftig gegrillten Rinderfilet oder einem rosa gebratenen Entrecôte. Tauschen Sie den weichen Schinken gegen im Ofen gebackene Parmaschinken-Chips oder knusprig gebratene Chorizo-Würfel. Der salzig-würzige Kick der Wurstwaren hebt die feine Süße des Spargels hervor.

Veggie-Alternativen: Käse, Pesto und Shakshuka

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Vegetarische Beilagen müssen längst kein Kompromiss mehr sein. Wer mutig ist, kombiniert weißen oder grünen Spargel mit Ofen-Feta, der mit Honig und Thymian verfeinert wurde, oder serviert ihn zu herzhaft gegrilltem Halloumi. Für warme Frühlingstage empfiehlt sich ein frischer Spargelsalat: Grillt dafür grünen Spargel an und serviert ihn lauwarm mit cremigem Büffel-Mozzarella oder Burrata und ein paar Tropfen gutem Olivenöl.

Wenn Sie nach echten Trend-Gerichten suchen, probieren Sie unbedingt ein Spargel-Shakshuka. Hier trifft der grüne Spargel auf eine würzige Tomatensoße und pochierte Eier, ein echtes Highlight für den nächsten Brunch.

Meeresfrüchte und Fisch

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Spargel und Meeresfrüchte sind ein absolutes „Match made in Heaven“. Die leichte, elegante Note von Spargel schreit förmlich nach maritimen Begleitern. Anstatt Fleisch können Sie wunderbar Jakobsmuscheln in brauner Butter glasig braten. Auch ein auf der Haut kross gebratenes Lachsfilet oder ein paar in Knoblauch und Chili geschwenkte Garnelen geben dem Gericht eine edle Leichtigkeit.