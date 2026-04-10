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Schlemmen ohne Reue: So zaubern Sie eine kalorienarme Sauce Hollandaise
© Getty Images

Diätfreundlich

Schlemmen ohne Reue: So zaubern Sie eine kalorienarme Sauce Hollandaise

10.04.26, 10:59
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Zu Spargel gehört die klassische Sauce Hollandaise einfach dazu, doch sie ist bekanntlich alles andere als kalorienarm. Muss man deshalb auf den Genuss verzichten? Auf keinen Fall! Wir zeigen Ihnen wie Sie bei der Hollandaise kräftig Kalorien sparen und trotzdem vollen Geschmack genießen. 

Endlich ist sie wieder da, die lang ersehnte Saison für heimischen Spargel in Österreich. Ob weiß oder grün, die zarten Stangen sind der kulinarische Höhepunkt des Frühlings. Natürlich darf da die klassische Sauce Hollandaise nicht fehlen. Diese entpuppt sich allerdings als wahre Kalorienfalle, denn das Original besteht fast zur Hälfte aus Butter. Muss das sein? Wir finden: Absolut nicht!

Verabschieden Sie sich von faden, wässrigen Diät-Sößchen und vergessen Sie das gefürchtete Food-Koma nach dem Essen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine sommerlich-leichte Alternative zaubern, ganz ohne schlechtes Gewissen.

Die herrlich leichte Sauce Hollandaise 

Schlemmen ohne Reue: So zaubern Sie eine kalorienarme Sauce Hollandaise
© Getty Images

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Zutaten (für 2 Portionen):

  • 50 ml Rapsöl 
  • 100 g Naturjoghurt (1,8 % Fett) ODER Topfen
  • 2 frische Eidotter
  • 2 TL frisch gepresster Zitronensaft
  • Salz & Pfeffer (frisch aus der Mühle) 

Zubereitung

  1. Geben Sie die beiden Eidotter zusammen mit dem Zitronensaft, einer guten Prise Salz und etwas Pfeffer in eine hitzebeständige Metallschüssel.
  2. Setzen Sie die Schüssel über ein warmes Wasserbad. Achtung, wichtig: Das Wasser darf nicht kochen! Schlagen Sie die Masse mit einem Schneebesen luftig und cremig auf.
  3. Lassen Sie nun das Rapsöl ganz langsam und nach und nach einfließen. Dabei den Schneebesen unermüdlich weiterschwingen, genau so, als würden Sie eine klassische Mayonnaise zubereiten.
  4. Sobald Ihre Masse eine wunderschön dickliche Konsistenz erreicht hat, rühren Sie den Joghurt (oder Topfen) unter. Die Sauce jetzt nur noch einmal sanft erwärmen. Achtung: Auf keinen Fall aufkochen lassen, sonst gibt es Spargel mit Rührei! 
  5. Probieren Sie die Sauce und schmecken Sie es noch einmal final mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitrone ab. Et voilà! Fertig ist Ihre leichte Traum-Hollandaise! 

Bonus-Tipp: Verpassen Sie Ihrer Sauce noch das gewisse Extra! Verfeinern Sie die Hollandaise mit frischen, fein gehackten Kräutern wie Schnittlauch oder einem Hauch Estragon. Übrigens: Diese Sauce ist ein echtes Allround-Talent! Sie passt nicht nur zu Spargel, sondern macht auch zu jungen Kartoffeln, frischem Fisch oder buntem Grillgemüse eine fantastische Figur.

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