Genialer Frische-Trick: So bleibt Ihr Spargel wochenlang knackig

Endlich ist sie da: die Spargelsaison! Das edle Frühlingsgemüse ist für viele das kulinarische Highlight des Jahres. Doch kaum gekauft, verlieren die kostbaren Stangen oft schon nach einem Tag ihre Qualität. Damit das nicht passiert, verraten wir die besten Tipps, wie Spargel tagelang frisch bleibt.

Kaum ein anderes Gemüse versprüht mehr Frühlingsgefühle als frischer Spargel auf dem Teller. Ob als feine Suppe, köstliche Beilage oder raffinierte Zutat im Salat: Grüner, weißer und violetter Spargel gehört jetzt unbedingt auf den Speiseplan. Doch was tun, wenn Sie es nach dem Großeinkauf nicht sofort an den Herd schaffen? Keine Panik. Vergessen Sie schrumpelige Enden und vertrocknete Spitzen: Mit den richtigen Tricks bleibt Spargel nicht nur mehrere Tage frisch, sondern lässt sich sogar für viele Monate haltbar machen.

Weißen Spargel richtig lagern

Weißer Spargel liebt es kühl und feucht. Der größte Fehler, den viele machen, ist es, ihn in der Plastikverpackung aus dem Supermarkt zu lassen. Genau dort bildet sich nämlich rasch Kondenswasser, wodurch Fäulnis oder Schimmel begünstigt werden.

© Getty Images

Befreien Sie die Stangen direkt nach dem Einkauf aus der Folie und entfernen Sie das Gummiband. Nehmen Sie anschließend ein sauberes Geschirrhandtuch, befeuchten Sie es leicht und wickeln Sie den Spargel komplett darin ein. Wichtig ist dabei, dass das Tuch nicht klatschnass ist. Dann geht es ab damit ins Gemüsefach des Kühlschranks. So überdauert der weiße Spargel problemlos drei bis vier Tage und bleibt wunderbar knackig.

Grünen Spargel richtig lagern

© Getty Images

Grüner Spargel ist deutlich unkomplizierter, benötigt aber eine andere Lagerung. Da er über der Erde wächst, möchte er auch bei der Lagerung „atmen“. Stellen Sie die grünen Stangen am besten aufrecht in ein Glas oder einen Krug, ganz genau wie einen frischen Blumenstrauß. Füllen Sie so viel Wasser ein, dass die Enden gut bedeckt sind. Damit die empfindlichen Spitzen an der Luft nicht austrocknen, können Sie diese zusätzlich locker mit einem feuchten Tuch umwickeln.

Stellen Sie den Spargel anschließend an einen kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und wechseln Sie täglich das Wasser. So bleibt er bis zu vier Tage in absoluter Topform.

Spargel richtig einfrieren

© Getty Images

Sie wollen die Spargelsaison verlängern? Kein Problem! Spargel lässt sich hervorragend konservieren, wenn man weiß, wie. Die goldene Regel dabei lautet: Frieren Sie Spargel immer roh ein. Schälen Sie den weißen Spargel vorab gründlich und schneiden Sie die holzigen Enden ab. Packen Sie die Stangen danach am besten portionsweise und luftdicht ein, um Gefrierbrand zu vermeiden.

Bei minus 18 Grad Celsius hält sich der Spargel im Gefrierfach bis zu acht Monate. Geben Sie die gefrorenen Stangen später direkt ins kochende Wasser. Tauen Sie den Spargel niemals vorher auf, sonst wird er matschig.