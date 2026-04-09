Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen
© Getty Images

Finger weg

Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen

09.04.26, 12:09
Teilen

Sie lachen einen schon wieder aus den Supermarktregalen an: leuchtend rote Erdbeeren, die nach Sommer schmecken sollen , obwohl draußen gerade erst der Frühling zaghaft anklopft. Klingt verlockend, ist aber tatsächlich keine besonders gute Idee. Und das hat gleich mehrere Gründe.  

Obwohl die Erdbeersaison hierzulande erst im Mai so richtig startet, liegen die Früchte schon jetzt in den Regalen. Der Haken: Diese Erdbeeren kommen fast immer aus Spanien, genauer gesagt aus der trockenen Provinz Huelva.

Erdbeeren im Frühling? 

Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen
© Getty Images

Dort werden sie häufig auf ungeeigneten Flächen angebaut, mit extrem hohem Wasserverbrauch und intensivem Düngereinsatz. Laut World Wide Fund For Nature werden für ein Kilogramm Erdbeeren rund 300 Liter Wasser benötigt. Das entspricht etwa zwei vollen Badewannen, für eine einzige Schale im Einkaufskorb. Die Konsequenz: Der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Für die Bevölkerung vor Ort bedeutet das im Sommer oft akute Wasserknappheit und zunehmende Dürreperioden. 

Lesen Sie auch

Schlechte Klimabilanz inklusive

Erdbeeren sind empfindlich. Sie bekommen schnell Druckstellen, werden matschig oder beginnen zu schimmeln. Genau deshalb müssen importierte Früchte möglichst schnell transportiert werden, oft über lange Strecken quer durch Europa. Das sorgt für eine miserable Klimabilanz. Kühlketten, Verpackung und Transport schlagen ordentlich zu Buche. Der vermeintlich „leichte“ Frühlingssnack ist also alles andere als nachhaltig. 

Pestizide: Ein unsichtbares Problem 

In manchen Anbauregionen sind Erdbeeren besonders anfällig für Pilzbefall. Um die Ernte zu sichern, wird daher häufig zu Pestiziden gegriffen, mit Folgen für Umwelt und Gesundheit. Eine Untersuchung von Öko-Test aus dem Jahr 2018 zeigte: Spanische Erdbeeren weisen oft eine hohe Pestizidbelastung auf. Getestet wurde auf rund 500 verschiedene Stoffe. Bei etwa der Hälfte der Proben fanden sich besonders bedenkliche Rückstände, einige davon stehen sogar im Verdacht, krebserregend zu sein.

Zusätzlich gelangen diese Stoffe ins Grundwasser und belasten langfristig ganze Ökosysteme. 

Warten lohnt sich wirklich!

Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen
© Getty Images

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht lange verzichten. Wenn Sie noch ein paar Wochen Geduld haben, bekommen Sie Erdbeeren aus Österreich - frisch, regional und deutlich nachhaltiger.

Diese Früchte:

  • haben kurze Transportwege
  • können reifer geerntet werden
  • schmecken intensiver und aromatischer
  • sind meist deutlich weniger mit Pestiziden belastet

 

Auch wenn die Versuchung groß ist: Jetzt Erdbeeren zu kaufen, ist weder für Umwelt noch für Qualität eine gute Entscheidung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen