Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen

Sie lachen einen schon wieder aus den Supermarktregalen an: leuchtend rote Erdbeeren, die nach Sommer schmecken sollen , obwohl draußen gerade erst der Frühling zaghaft anklopft. Klingt verlockend, ist aber tatsächlich keine besonders gute Idee. Und das hat gleich mehrere Gründe.

Obwohl die Erdbeersaison hierzulande erst im Mai so richtig startet, liegen die Früchte schon jetzt in den Regalen. Der Haken: Diese Erdbeeren kommen fast immer aus Spanien, genauer gesagt aus der trockenen Provinz Huelva.

Erdbeeren im Frühling?

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Dort werden sie häufig auf ungeeigneten Flächen angebaut, mit extrem hohem Wasserverbrauch und intensivem Düngereinsatz. Laut World Wide Fund For Nature werden für ein Kilogramm Erdbeeren rund 300 Liter Wasser benötigt. Das entspricht etwa zwei vollen Badewannen, für eine einzige Schale im Einkaufskorb. Die Konsequenz: Der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Für die Bevölkerung vor Ort bedeutet das im Sommer oft akute Wasserknappheit und zunehmende Dürreperioden.

Schlechte Klimabilanz inklusive

Erdbeeren sind empfindlich. Sie bekommen schnell Druckstellen, werden matschig oder beginnen zu schimmeln. Genau deshalb müssen importierte Früchte möglichst schnell transportiert werden, oft über lange Strecken quer durch Europa. Das sorgt für eine miserable Klimabilanz. Kühlketten, Verpackung und Transport schlagen ordentlich zu Buche. Der vermeintlich „leichte“ Frühlingssnack ist also alles andere als nachhaltig.

Pestizide: Ein unsichtbares Problem

In manchen Anbauregionen sind Erdbeeren besonders anfällig für Pilzbefall. Um die Ernte zu sichern, wird daher häufig zu Pestiziden gegriffen, mit Folgen für Umwelt und Gesundheit. Eine Untersuchung von Öko-Test aus dem Jahr 2018 zeigte: Spanische Erdbeeren weisen oft eine hohe Pestizidbelastung auf. Getestet wurde auf rund 500 verschiedene Stoffe. Bei etwa der Hälfte der Proben fanden sich besonders bedenkliche Rückstände, einige davon stehen sogar im Verdacht, krebserregend zu sein.

Zusätzlich gelangen diese Stoffe ins Grundwasser und belasten langfristig ganze Ökosysteme.

Warten lohnt sich wirklich!

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Die gute Nachricht: Sie müssen nicht lange verzichten. Wenn Sie noch ein paar Wochen Geduld haben, bekommen Sie Erdbeeren aus Österreich - frisch, regional und deutlich nachhaltiger.

Diese Früchte:

haben kurze Transportwege

können reifer geerntet werden

schmecken intensiver und aromatischer

sind meist deutlich weniger mit Pestiziden belastet

Auch wenn die Versuchung groß ist: Jetzt Erdbeeren zu kaufen, ist weder für Umwelt noch für Qualität eine gute Entscheidung.