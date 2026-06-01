Kaum Kalorien
Bei diesen Sommersnacks müssen Sie nicht an Kalorien denken
Der Sommer ist herrlich, bis plötzlich der Heißhunger zuschlägt. Ein Eis hier, eine Tüte Chips dort und am Abend fragt man sich, wie die Snacks eigentlich so eskalieren konnten.
Die gute Nachricht: Es gibt einige Lebensmittel, bei denen Sie deutlich entspannter zugreifen können. Viele enthalten viel Wasser, sorgen für ein langes Sättigungsgefühl oder haben schlicht so wenige Kalorien, dass eine größere Portion kein Drama ist.
Natürlich heißt das nicht, dass man sich grenzenlos vollstopfen sollte. Aber wenn Sie an heißen Tagen ständig etwas knabbern möchten, sind diese Snacks deutlich cleverer als die üblichen Verdächtigen.
Wassermelone: Die Königin aller Sommersnacks
Wenn es einen Snack gibt, den man im Sommer gefühlt schüsselweise essen kann, dann Wassermelone. Sie besteht zu mehr als 90 Prozent aus Wasser, schmeckt süß und erfrischend und liefert dabei vergleichsweise wenige Kalorien.
So wird's noch besser:
- Eisgekühlt aus dem Kühlschrank
- Mit Limettensaft und Minze
- Als Wassermelonen-Feta-Salat
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Beeren: Die Süßigkeiten der Natur
Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren sind der perfekte Snack für alle, die ständig Lust auf etwas Süßes haben. Vor allem Himbeeren können Sie erstaunlich lange snacken, ohne dabei viele Kalorien aufzunehmen.
Sommer-Hack: Beeren für eine Stunde einfrieren. Das Ergebnis erinnert fast an kleine Fruchtbonbons.
Gurkenscheiben mit Limette und Salz
Manchmal braucht es gar keine komplizierten Rezepte. Gurken bestehen zu rund 95 Prozent aus Wasser und gehören zu den leichtesten Snacks überhaupt.
Gefrorene Weintrauben
Dieser Snack hat Social Media nicht ohne Grund erobert. So geht's: Weintrauben waschen, trocken tupfen und über Nacht einfrieren.
Das Ergebnis erinnert an kleine Fruchteis-Bonbons und kann den Eis-Hunger überraschend gut ersetzen.
Heidelbeer-Topfen-Creme
Wer einen Snack möchte, der etwas länger satt hält, sollte auf Protein setzen.
- 100 g Magertopfen
- 1–2 EL Wasser oder Mineralwasser
- 40 g Heidelbeeren
- 1 TL Honig
Alles verrühren und kalt genießen.
Gemüsestickse mit Kräuter-Dip
Wenn Sie einfach Lust haben, ständig etwas zu knabbern, sind Gemüsesticks unschlagbar. Besonders gut funktionieren:
- Gurke
- Karotte
- Paprika
- Kohlrabi
Dazu passt:
- Kräutertopfen
- Hummus
- leichter Joghurt-Dip
Vor allem wenn man einfach das Bedürfnis hat, etwas zu snacken, ohne wirklich Hunger zu haben.
Popcorn statt Chips
Einer der meistunterschätzten Sommer-Snacks überhaupt. Luftgepufftes Popcorn enthält überraschend wenig Kalorien für die Menge, die man essen kann.
Während eine kleine Schüssel Chips oft blitzschnell leer ist, bekommen Sie für dieselben Kalorien eine deutlich größere Portion Popcorn.
Würz-Ideen:
- Paprika
- Knoblauchpulver
- italienische Kräuter
Eiskalte Ananas
Ananas wird oft unterschätzt. Direkt aus dem Kühlschrank schmeckt sie fast wie ein Dessert und liefert gleichzeitig viel Wasser.
Sommer-Version: Mit Limettensaft und frischer Minze servieren.
Kirschen
Kirschen haben einen entscheidenden Vorteil: Man kann sie nicht in Lichtgeschwindigkeit essen. Weil jeder Kern entfernt werden muss, snackt man automatisch langsamer und bewusster. Perfekt für lange Sommerabende auf Balkon oder Terrasse.
Wer im Sommer ständig Lust auf Snacks hat, muss nicht automatisch zu Eis, Schokolade oder Chips greifen.
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