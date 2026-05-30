HIER gibt es das beste Eis Österreichs
Die Eissaison hat begonnen! Die heißen Temperaturen verlocken viele Menschen, in Eissalons die eine oder andere Kugel Eis zu verspeisen. Dabei ist die Auswahl gigantisch, wie etwa cremige Klassiker, vegane Sorten oder verrückte Kombinationen. Nun hat "Falstaff" sein Voting zu den beliebtesten Eissalons Österreichs veröffentlicht.
Laut der Liste bleiben die Österreicher und Österreicherinnen ihren Lieblingssalons treu. In fünf Bundesländern verteidigte der Vorjahressieger seinen Titel. Hier die Sieger der Bundesländer:
- WIEN: Serafini, 1200
- SALZBURG: Alpz gelato & cafe, Salzburg
- NIEDERÖSTERREICH: Gelato Battistin, Tulln an der Donau
- OBERÖSTERREICH: Gelateria Surace, Linz
- VORARLBERG: Eismanufaktur Kolibri, mehrere Standorte
- BURGENLAND: Seewinkler Eis Manufaktur, Gols
- STEIERMARK: Die Eisperle, Graz
- TIROL: Eis Leis, Axams
- KÄRNTEN: Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt am Wörthersee
Das Ranking in den einzelnen Bundesländer
Wien:
- Serafini, 1200
- Surace, mehrere Standorte
- Eissalon Dolce Vita, 1210
- Eis Maestro Eissalon, 1210
- Eismacherei, 1220
- Ramelle Eis, 1030
- Vanella - bar del gelato, 1090
- Castillo's Eis&Bar, 1040
- Eissalon Tichy, 1100
- Eis-Greissler, mehrere Standorte
- Eissalon am Schwedenplatz, 1010
- Perugini Eissalon, 1210
- Gelato Carlo, 1080
- Anton's Tafel, 1130
- Eissalon Tuchlauben, 1010
- Eissalon Trento, 1220
- Gelateria La Romana dal 1947, mehrere Standorte
- Eissalon Mauß, 1160
- Schelato, 1080
- Ferrari Gelato, 1010
Salzburg:
- Alpz gelato & cafe, Salzburg
- Leah's N'icecafe, Bischofshofen
- Fischer DAS Eis, St. Gilgen
- M Passione, Salzburg
- Eisgrotte, Salzburg
- Hochleitner, Tamsweg
- Gelateria Dolomiti, Hallein
- LOMBARDO | Gelateria & Café, Eugendorf
- Café Auszeit, St. Johann im Pongau
- Gelatiera La Romana dal 1947, Salzburg
Vorarlberg:
- Eismanufaktur Kolibri, mehrere Standorte
- Linda's Ice Cream, Götzis
- D' Eisprinza z' Bludaz, Bludenz
- Gelateria Portofino, Dornbirn
- Eispavillon am See, Bregenz
- Fenkart Schokolade, Hohenems
- Dolce Vita Eis-Manufaktur, mehrere Standorte
- Il Gelato, Bludenz
- Eiscafé Pinocchio, Bregenz
- Eisdiele Silvretta, Dornbirn
Steiermark:
- Die Eisperle, Graz
- Gelateria Reina, Gleisdorf
- Die Drogerie Eismanufaktur, Obdach
- Eissalon Corso, Bärnbach
- Gelati Piccolo, Weiz
- Café Leuchtturm, Schwanberg
- Eispavillon Purkarthofer, Fernitz bei Graz
- Il Gelato Di Gianola, Graz
- Gelateria Italiana by Luis, Graz
- Gelateria Bellissima, Graz
Niederösterreich:
- Gelato Battistin, Tulln an der Donau
- Eissalon Dolce Vita, Poysdorf
- El Sendiony Eissalon, Himberg
- GELATO di Giannini, Pottendorf
- Cafe Konditorei Piaty, Waidhofen an der Ybbs
- Harrer Eisdiele, Sollenau
- NEis, Altenwörth
- Cafe Lechner, Marbach an der Donau
- Eissalon Isola Bella, Groß-Enzernsdorf
Oberösterreich:
- Gelateria Surace, Linz
- Coccinella Eissalon, Wels
- Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald
- Cafe Konditorei Wimmer, Timelkam
- Bubaruza Eis, Steyr
- Café Konditorei Ottet, Schörfling am Attersee
- Freezer Gelato & Bar, Mattighofen
- Reisinger Bäckerei Cafe, Gutau
- Cafe Konditorei Piaty, Waidhofen an der Ybbs
- Eissalon Constantin, Wels
Kärnten:
- Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt am Wörthersee
- Morle Eissalon, Klagenfurt am Wörthersee
- Die Eislisl, Pörtschach am Wörthersee
- Tutti Frutti, Klagenfurt
- Softeis – Millonig, Techanting
- Gelatissimo, Althofen
- Konditorei Semmelrock, Hermagor
- Hecher, Wolfsberg
- Eis Boutique Bepo, Villach
- Candis Cafe Konditorei, Ossiach
Tirol:
- Eis Leis, Axams
- Gelateria Tomaselli, Innsbruck
- Eisdiele eva‘s eisdeal, Gemeinde Reutte
- Café Konditorei Peintner, Innsbruck
- Weinatelier Agnes, Söll
- Konditorei Fuchs, Absam
- Eismanufaktur kEISer, Going am Wilden Kaiser
- Cuore di Gelato Italiano, Kitzbühel
- Bellaggio Gelateria, Wörgl
- Gelateria di Monte, Götzens
Burgenland:
- Seewinkler Eis Manufaktur, Gols
- Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf
- Dolce Vita, Illmitz
- Tschelatti Coccobello, Breitenbrunn
- Eiscafe Statzinger, Neufeld an der Leitha
- Die Eismeister Rust am See, Rust
- Eiscafe Caorle, Eisenstadt
- 8 GRAMM KG, Kemeten
- Eiscafé Verdi, Eisenstadt Eissalon
- Ice Dream, Neufeld an der Leitha
Dabei wollte "Falstaff" von seinen Lesern wissen, welche Lokale das beste Eis, den freundlichsten Service und das schönste Ambiente haben.
