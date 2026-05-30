Neues Ranking

HIER gibt es das beste Eis Österreichs

Ideal zu den heißen Temperaturen hat "Falstaff" die Liste der beliebtesten Eissalons Österreichs veröffentlicht.
Die Eissaison hat begonnen! Die heißen Temperaturen verlocken viele Menschen, in Eissalons die eine oder andere Kugel Eis zu verspeisen. Dabei ist die Auswahl gigantisch, wie etwa cremige Klassiker, vegane Sorten oder verrückte Kombinationen. Nun hat "Falstaff" sein Voting zu den beliebtesten Eissalons Österreichs veröffentlicht.

Laut der Liste bleiben die Österreicher und Österreicherinnen ihren Lieblingssalons treu. In fünf Bundesländern verteidigte der Vorjahressieger seinen Titel. Hier die Sieger der Bundesländer:

  • WIEN: Serafini, 1200
  • SALZBURG: Alpz gelato & cafe, Salzburg
  • NIEDERÖSTERREICH: Gelato Battistin, Tulln an der Donau
  • OBERÖSTERREICH: Gelateria Surace, Linz
  • VORARLBERG: Eismanufaktur Kolibri, mehrere Standorte
  • BURGENLAND: Seewinkler Eis Manufaktur, Gols
  • STEIERMARK: Die Eisperle, Graz
  • TIROL: Eis Leis, Axams
  • KÄRNTEN: Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt am Wörthersee

Das Ranking in den einzelnen Bundesländer

Wien:

  1. Serafini, 1200
  2. Surace, mehrere Standorte
  3. Eissalon Dolce Vita, 1210
  4. Eis Maestro Eissalon, 1210
  5. Eismacherei, 1220
  6. Ramelle Eis, 1030
  7. Vanella - bar del gelato, 1090
  8. Castillo's Eis&Bar, 1040
  9. Eissalon Tichy, 1100
  10. Eis-Greissler, mehrere Standorte
  11. Eissalon am Schwedenplatz, 1010
  12. Perugini Eissalon, 1210
  13. Gelato Carlo, 1080
  14. Anton's Tafel, 1130
  15. Eissalon Tuchlauben, 1010
  16. Eissalon Trento, 1220
  17. Gelateria La Romana dal 1947, mehrere Standorte
  18. Eissalon Mauß, 1160
  19. Schelato, 1080
  20. Ferrari Gelato, 1010

Salzburg:

  1. Alpz gelato & cafe, Salzburg
  2. Leah's N'icecafe, Bischofshofen
  3. Fischer DAS Eis, St. Gilgen
  4. M Passione, Salzburg
  5. Eisgrotte, Salzburg
  6. Hochleitner, Tamsweg
  7. Gelateria Dolomiti, Hallein
  8. LOMBARDO | Gelateria & Café, Eugendorf
  9. Café Auszeit, St. Johann im Pongau
  10. Gelatiera La Romana dal 1947, Salzburg

Vorarlberg:

  1. Eismanufaktur Kolibri, mehrere Standorte
  2. Linda's Ice Cream, Götzis
  3. D' Eisprinza z' Bludaz, Bludenz
  4. Gelateria Portofino, Dornbirn
  5. Eispavillon am See, Bregenz
  6. Fenkart Schokolade, Hohenems
  7. Dolce Vita Eis-Manufaktur, mehrere Standorte
  8. Il Gelato, Bludenz
  9. Eiscafé Pinocchio, Bregenz
  10. Eisdiele Silvretta, Dornbirn

Steiermark:

  1. Die Eisperle, Graz
  2. Gelateria Reina, Gleisdorf
  3. Die Drogerie Eismanufaktur, Obdach
  4. Eissalon Corso, Bärnbach
  5. Gelati Piccolo, Weiz
  6. Café Leuchtturm, Schwanberg
  7. Eispavillon Purkarthofer, Fernitz bei Graz
  8. Il Gelato Di Gianola, Graz
  9. Gelateria Italiana by Luis, Graz
  10. Gelateria Bellissima, Graz

Niederösterreich:

  1. Gelato Battistin, Tulln an der Donau
  2. Eissalon Dolce Vita, Poysdorf
  3. El Sendiony Eissalon, Himberg
  4. GELATO di Giannini, Pottendorf
  5. Cafe Konditorei Piaty, Waidhofen an der Ybbs
  6. Harrer Eisdiele, Sollenau
  7. NEis, Altenwörth
  8. Harrer Eisdiele, Sollenau
  9. Cafe Lechner, Marbach an der Donau
  10. Eissalon Isola Bella, Groß-Enzernsdorf

Oberösterreich:

  1. Gelateria Surace, Linz
  2. Coccinella Eissalon, Wels
  3. Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald
  4. Cafe Konditorei Wimmer, Timelkam
  5. Bubaruza Eis, Steyr
  6. Café Konditorei Ottet, Schörfling am Attersee
  7. Freezer Gelato & Bar, Mattighofen
  8. Reisinger Bäckerei Cafe, Gutau
  9. Cafe Konditorei Piaty, Waidhofen an der Ybbs
  10. Eissalon Constantin, Wels

Kärnten:

  1. Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt am Wörthersee
  2. Morle Eissalon, Klagenfurt am Wörthersee
  3. Die Eislisl, Pörtschach am Wörthersee
  4. Tutti Frutti, Klagenfurt
  5. Softeis – Millonig, Techanting
  6. Gelatissimo, Althofen
  7. Konditorei Semmelrock, Hermagor
  8. Hecher, Wolfsberg
  9. Eis Boutique Bepo, Villach
  10. Candis Cafe Konditorei, Ossiach

Tirol:

  1. Eis Leis, Axams
  2. Gelateria Tomaselli, Innsbruck
  3. Eisdiele eva‘s eisdeal, Gemeinde Reutte
  4. Café Konditorei Peintner, Innsbruck
  5. Weinatelier Agnes, Söll
  6. Konditorei Fuchs, Absam
  7. Eismanufaktur kEISer, Going am Wilden Kaiser
  8. Cuore di Gelato Italiano, Kitzbühel
  9. Bellaggio Gelateria, Wörgl
  10. Gelateria di Monte, Götzens

Burgenland:

  1. Seewinkler Eis Manufaktur, Gols
  2. Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf
  3. Dolce Vita, Illmitz
  4. Tschelatti Coccobello, Breitenbrunn
  5. Eiscafe Statzinger, Neufeld an der Leitha
  6. Die Eismeister Rust am See, Rust
  7. Eiscafe Caorle, Eisenstadt
  8. 8 GRAMM KG, Kemeten
  9. Eiscafé Verdi, Eisenstadt Eissalon
  10. Ice Dream, Neufeld an der Leitha

Dabei wollte "Falstaff" von seinen Lesern wissen, welche Lokale das beste Eis, den freundlichsten Service und das schönste Ambiente haben.

