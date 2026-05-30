Wiener stirbt bei Rennen in Spielberg

Bei einer Veranstaltung auf der Rennstrecke in Spielberg ist am Samstagnachmittag ein 50-jähriger Mann aus Wien tödlich verunglückt.

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Die Polizei wurde kurz nach 16 Uhr über den Unfall informiert.

Mit Sportwagen verunglückt

Nach Angaben der Ermittler fand zum Abschluss der Veranstaltung ein freies Fahren auf der Rennstrecke statt. Der Wiener war gegen 15.20 Uhr allein mit seinem Sportwagen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein Fahrfehler zu dem Unfall geführt haben. Das Fahrzeug prallte mit dem Heck gegen eine Begrenzung aus Reifenstapeln und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert.

Der 50-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Mann angeschnallt und trug einen Schutzhelm.

Die Rennleitung leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod des Wieners feststellen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Der Leichnam wurde von der Staatsanwaltschaft zur Bestattung freigegeben.