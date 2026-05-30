Drogen-Crash mit Lamborghini: England-Star verhaftet

Ein englischer Fußball-Star wurde nach einem Crash mit seinem Lamborghini wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss verhaftet.

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Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der britischen Autobahn M3 zu einem schweren Zwischenfall. Ein Lamborghini krachte in die Leitschienen, verletzt wurde zum Glück niemand, auch keine anderen Fahrzeuge waren beteiligt. Die örtliche Polizei in Hampshire bestätigte den Vorfall umgehend.

Laut offiziellen Polizeiangaben wurde ein 31-Jähriger noch vor Ort festgenommen. Die Vorwürfe wiegen schwer: Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliche Fahrweise und Besitz von Drogen der Klasse C. Zudem soll sich der Mann geweigert haben, eine Probe abzugeben.

Englischer Kicker saß hinter dem Steuer

Wie nun "The Sun" berichtet, soll es sich bei dem Fahrer um keinen Unbekannten handeln. Niemand geringerer als der ehemalige englische Teamspieler Raheem Sterling soll nach dem Crash festgenommen worden sein.

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Mittlerweile wurde der 31-jährige Offensivspieler, der nach Stationen bei Manchester City, Chelsea und Arsenal derzeit für den niederländischen Klub Feyenoord spielt, auf Kaution entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen jedoch auf Hochtouren.

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Mittlerweile steht Raheem Sterling bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. © Getty Images

Sollten sich die schweren Vorwürfe erhärten, drohen dem einstigen Ausnahmespieler nicht nur empfindliche strafrechtliche Konsequenzen, sondern wohl auch das abrupte Ende seiner aktiven Fußballkarriere auf internationalem Niveau.