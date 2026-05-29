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Heute, 18 Uhr

Champions-League-Finale so früh wie nie, aber niemand kann es sehen

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© Getty
Der Höhepunkt der europäischen Klubfußball-Saison steigt am Samstag in Budapest!
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Bevor in 12 Tagen der WM-Wahnsinn losbricht, hebt sich Europas Fußball traditionell noch einmal das größte Spektakel bis ganz zum Schluss auf: Das Champions-League-Finale! Und genau dieses steigt heute (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in der Budapester Puskás Arena, wenn Premier-League-Meister Arsenal auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain trifft.

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Es ist das Duell zweier völlig unterschiedlicher Fußballideen. Arsenal kommt mit Europas vielleicht stärkster Defensive ins 245 km entfernte Budapest. Gerade einmal sechs Gegentore kassierten die Londoner in 14 Champions-League-Spielen. "Wir haben die beste Defensive dieser Saison. Und wenn du der Beste bist, willst du gegen die Besten spielen", schickte William Saliba bereits die Kampfansage Richtung Paris.

Mattscheibe im Free-TV

Anders als gewohnt erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr statt um 21 Uhr. So früh wurde der Königsklassen-Showdown noch nie angepfiffen. Wer es im Free-TV sehen will, wird allerdings enttäuscht.

Wer den Kampf um Europas Fußball-Krone sehen will, muss bei Canal+ oder Sky einschalten. Bei Sky analysiert Andreas Herzog live aus dem Stadion, bei Canal+ ist Toptrainer Adi Hütter als Experte im Einsatz. Thomas Trukesitz kommentiert.

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