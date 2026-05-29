Champions-League-Finale so früh wie nie, aber niemand kann es sehen

Der Höhepunkt der europäischen Klubfußball-Saison steigt am Samstag in Budapest!

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Bevor in 12 Tagen der WM-Wahnsinn losbricht, hebt sich Europas Fußball traditionell noch einmal das größte Spektakel bis ganz zum Schluss auf: Das Champions-League-Finale! Und genau dieses steigt heute (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in der Budapester Puskás Arena, wenn Premier-League-Meister Arsenal auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain trifft.

Es ist das Duell zweier völlig unterschiedlicher Fußballideen. Arsenal kommt mit Europas vielleicht stärkster Defensive ins 245 km entfernte Budapest. Gerade einmal sechs Gegentore kassierten die Londoner in 14 Champions-League-Spielen. "Wir haben die beste Defensive dieser Saison. Und wenn du der Beste bist, willst du gegen die Besten spielen", schickte William Saliba bereits die Kampfansage Richtung Paris.

Mattscheibe im Free-TV

Anders als gewohnt erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr statt um 21 Uhr. So früh wurde der Königsklassen-Showdown noch nie angepfiffen. Wer es im Free-TV sehen will, wird allerdings enttäuscht.

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Wer den Kampf um Europas Fußball-Krone sehen will, muss bei Canal+ oder Sky einschalten. Bei Sky analysiert Andreas Herzog live aus dem Stadion, bei Canal+ ist Toptrainer Adi Hütter als Experte im Einsatz. Thomas Trukesitz kommentiert.