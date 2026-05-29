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© getty

Top-Transfer

Noch vor WM: Gregoritsch-Zukunft ist geklärt

29.05.26, 11:45
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Viele Spieler warten mit ihrem Transfer die Weltmeisterschaft ab, immerhin kann ein gutes Turnier den Marktwert nach oben katapultieren. Nicht so ÖFB-Star Michael Gregoritsch: Sein zukünftiger Klub soll bereits feststehen.

Für Leihklub Augsburg war Michael Gregoritsch ein echter Top-Transfer. Der 32-Jährige kam im Jänner von Bröndby nach Deutschland und erzielte in 17 Partien sechs Tore und legte drei Vorlagen noch obendrauf.

Damit sicherte der Österreicher seinem Klub den locker vorzeitig geschafften Klassenerhalt, selbst die internationalen Plätze lagen nur vier Punkte entfernt. Wenig überraschend wollte der FCA beim ÖFB-Stürmer klar Schiff machen.

Geht es nach der dänischen "Tipsbladet", war der Versuch erfolgreich. Die Kaufoption, Berichten zufolge in Höhe von 500.000 Euro, wurde demnach gezogen. Ein echtes Schnäppchen, und sollte kein Weiterverkauf anstehen, hat Gregoritsch seine Zukunft bereits vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko geklärt.

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