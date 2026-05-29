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Laimer
© Getty

ÖFB-Star

Neue Wende im Bayern-Poker um Konrad Laimer (29)

Von
29.05.26, 10:38
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Der Transferpoker um ÖFB-Star Konrad Laimer wird jetzt zur Chefsache. 

Positive Signale im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer. Nachdem die Gespräche in den vergangenen Wochen zwischenzeitlich ins Stocken geraten waren, scheint nun wieder Bewegung in die Verhandlungen zu kommen. Vor allem die aktive Rolle von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sorgt intern offenbar für neuen Optimismus.

Zuletzt hatten unterschiedliche Vorstellungen bei der Gehaltsfrage für Spannungen gesorgt. Sportvorstand Max Eberl bestätigte Anfang Mai öffentlich, dass die Standpunkte beider Seiten „momentan nicht übereinander passen.“ Dennoch betonte der Bayern-Boss mehrfach, dass man unbedingt mit Laimer verlängern wolle. Auch Hoeneß hatte sich öffentlich eingeschaltet und deutlich gemacht, dass der Verein den österreichischen Nationalspieler zwar enorm schätzt, gleichzeitig aber finanzielle Grenzen setzen müsse.

hoeness
© Getty Images

Beide Seiten optimistisch

Gerade diese Aussagen sorgten zunächst für Irritationen rund um die Säbener Straße. Medienberichten zufolge fühlte sich Laimer von den öffentlichen Kommentaren zumindest überrascht. Inzwischen scheint die Situation jedoch entschärft worden zu sein. Wie Sport1 berichtet, suchte Hoeneß persönlich das Gespräch mit Laimers Beraterseite, um die Wertschätzung des Vereins nochmals zu unterstreichen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen klar abzustecken.

Laimer
© Getty
 

Die Gespräche sollen inzwischen wieder deutlich konstruktiver verlaufen. Demnach sind die ursprünglich kursierenden hohen Gehaltsforderungen mittlerweile kein Thema mehr. Stattdessen zeichnet sich ein Kompromiss ab, bei dem Laimer zwar eine moderate Verbesserung seines Vertrags erhalten könnte, Bayern jedoch seine neue Gehaltsstrategie nicht aufgeben muss.

Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass Laimer bei den Bayern verlängern wird - womöglich noch vor der WM.

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