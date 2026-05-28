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Anthony Gordon
© Getty

England-Star

Knalleffekt: Entscheidung um Bayern-Wunschspieler Gordon gefallen

Von
28.05.26, 07:45
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Anthony Gordon galt als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. 

Bitterer Rückschlag für den FC Bayern. Seit Wochen galt Anthony Gordon von Newcastle United als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. Nachdem der englische Teamspieler einem Wechsel nach München zunächst positiv gegenüberstand, erfolgte nun die Kehrtwende.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat sich Gordon für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden. Der 25-Jährige wird bereits am Donnerstag zum medizinischen Test in Spanien erwartet und soll noch vor der WM den Vertrag unterschreiben.

Zu teuer für die Bayern

Wie der Newcastle Chronicle berichtet, kam es am Mittwoch scheinbar zu einem 'Wettbieten' zwischen Bayern und Barca. Demnach soll der deutsche Meister ein offizielles Angebot gegeben haben, zog sich dann aber von den Verhandlungen zurück. Barcelona zahlt demnach 80 Millionen für Gordon – eine Summe, die den Bayern schlichtweg zu hoch war.

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