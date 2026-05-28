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Heißer Millionen-Poker um ÖFB-Star
© TZÖsterreich/Fuhrich

Peter Linden live

Heißer Millionen-Poker um ÖFB-Star

28.05.26, 17:18
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Der erste gemeinsame Abend der WM-Vorbereitung war Mittwoch aufgeteilt zwischen Gratulationen an Konrad Laimer zu seinem 29. Geburtstag und „Glasner schau´n“ via Canal +. 

So gejubelt wie Glasner vor der Pokalübergabe mit einem Bauchfleck hat Christoph Baumgartner in seinem Leipziger Heimstadion noch nie: „Zu mehr als zu einem Knierutscher hat‘s bei mir nie gereicht!“ Dabei gab es für ihn zuletzt genug Grund zum Jubeln: wegen der Champions League-Qualifikation, der bisher besten Saison seiner Karriere mit 19 Scorerpunkten. Er fühlt sich derzeit so gut wie noch nie. Daher hofft er auf ähnliche Jubelgefühle wie bei den letzten zwei Europameisterschaften. 2021 bei seinem Tor zum Aufstieg ins Achtelfinale gegen die Ukraine in Bukarest, drei Jahre später sein Tor und der herausgeholte Elfmeter beim Sieg gegen Polen. Nicht mehr erleben möchte er die Gefühle wie nach der Niederlage im Achtelfinale gegen die Türkei, als er in letzter Minute mit einem Kopfball knapp den Ausgleich verfehlte.

Weitere drei Jahre

Lobeshymnen begleiteten auch Stefan Posch zur WM-Vorbereitung. Deutsche Medien bezeichneten ihn als Aufsteiger der Saison, weil es bei Mainz nach einem Engagement auf Leihbasis in Como im Jänner nur aufwärts ging. Verhandlungen über einen endgültigen Kauf von ihm sollen laufen – da hält sich der Steirer aber bedeckt: „Mein Vertrag in Mainz endet am 30. Juni, danach habe ich noch einen bei Como für einige Zeit!“ Genau gesagt noch drei Jahre.

Kein Leiberl beim Welt & Europameister

Como qualifizierte sich erstmals für die Champions League, Mainz ist nächste Saison international nicht vertreten. Daher hätte eigentlich Como mehr Reiz – nur wird er bei Trainer Cesc Fabregas nur wenig zum Zug kommen. Das zeigt die Bilanz der letzten Saison: Im Herbst bei Como spielte er bei 14 Einsätzen nur 384 Minuten, kam über die Jokerrolle nicht hinaus. Beim Mainzer Trainer aus der Schweiz, Urs Fischer, war er als Innenverteidiger gesetzt. Da fehlte er in 16 Spielen nur 45 Minuten. Sein Vertrag in Italien dürfte aber lukrativer sein.

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