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Hitze-Problem: Grabher gibt nach 19 Minuten auf
© getty

French Open

Hitze-Problem: Grabher gibt nach 19 Minuten auf

28.05.26, 17:43
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Nur 19 Minuten hat der Zweitrundenauftritt von Julia Grabher bei den French Open gedauert.

Gegen die klare Favoritin Amanda Anisimova gab die 29-jährige Vorarlbergerin am Donnerstag nach 0:6 im ersten Satz auf, weil sie sich offenbar nicht mehr fit genug fühlte, um die Partie fortzusetzen.

Unter anderem wurde ihr am Platz der Blutdruck gemessen, danach entschied sich Österreichs Nummer vier, das Duell mit der Wimbledon- und US-Open-Finalistin des Vorjahres nicht wiederaufzunehmen.

Auch Weltranglistenführender bei den Männern Jannik Sinner kämpfte mit der Hitze und verlor erstmals seit 30 Spielen wieder einmal.

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