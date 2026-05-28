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Diese zwei US-Stars wollen in Wien aufräumen
© Prater Catchen

Prater Catchen

Diese zwei US-Stars wollen in Wien aufräumen

28.05.26, 17:38
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Das Prater Catchen naht mit großen Schritten! Zwei US-Superstars wollen den Wiener Prater aufmischen: James Storm und Chris Masters. 

Das Wrestling-Highlight des Jahres steht vor der Tür. Schon am 5. und 6. Juni steigt beim Festzelt bei der Liliputbahn das große Prater Catchen - schon Wochen vor der Veranstaltung waren alle Tickets restlos ausverkauft.

Auch 2026 verspricht das Wrestling-Event der Sonderklasse wieder heiße Action im Ring. Neben den heimischen Größen kommen auch zwei große Stars aus den USA.

Diese zwei US-Stars wollen in Wien aufräumen
© Prater Catchen

Cowboy & Masterpiece

Der "Cowboy" James Storm wird seinen Intercontinental-Titel aufs Spiel setzen. Der ehemalige TNA-Champion hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Fan-Liebling in Österreich entwickelt.

Erstmals im Wiener Prater ist "The Masterpiece" Chris Masters dabei. Der Ex-WWE-Star will wie Storm im Prater für Furore sorgen, sein gefürchteter Finisher, der gnadenlose "Masterlock", wird sicher das ein oder andere Mal angesetzt.

Die beiden US-Wrestler sollen im Wiener Prater aufräumen und ihre absolute Dominanz zeigen. Wir sind gespannt auf das große Prater Catchen!

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