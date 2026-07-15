Hier kuschelt Lewis Hamilton mit neuer Liebe

Kim Kardashian und Lewis Hamilton machen ihre Liebe offenbar öffentlich. Neue Fotos zeigen die Reality-Queen und den Formel-1-Superstar innig im Familienurlaub.

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Kim Kardashian (45) und Formel-1-Superstar Lewis Hamilton (41) haben ihre Liebe offiziell noch immer nicht bestätigt. Doch wer die neuen Bilder vom US-Unabhängigkeitstag sieht, dürfte sich fragen, was daran eigentlich noch geheim sein soll. Die Reality-Queen veröffentlichte Fotos von einem Ausflug, auf denen der Rennfahrer ganz selbstverständlich an ihrer Seite weilt.

Inniges Foto mit der Tochter

Der emotionale Höhepunkt der Aufnahmen ist ein kleines Familienfoto. Darauf schmiegt sich Kim Kardashian lächelnd an den Ferrari-Piloten, während ihre Tochter Chicago (8) den Kopf an die andere Schulter ihrer Mutter legt. Es ist das erste Mal, dass Hamilton gemeinsam mit einem von Kims Kindern auf einem solchen Bild zu sehen ist. Auch North (13), Saint (10) und Psalm (7) sind bei dem Ausflug mit dabei. Auf einem weiteren Schnappschuss posieren Kim und Lewis sogar im Partner-Look in Rennanzügen neben Motorrädern. Zu der Bilderserie schreibt sie schlicht: "Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen."

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Gerüchteküche brodelt seit Monaten

Dass Lewis Hamilton mittlerweile zu diesem engen Kreis gehört, steht außer Frage. Die Gerüchteküche um das Paar brodelt bereits seit Monaten. Ende vergangenen Jahres wurden die beiden erstmals gemeinsam gesehen. Danach folgten gemeinsame Auftritte beim Super Bowl, auf Festivals, in Japan und Monaco sowie immer wieder private Treffen am Strand oder im Fahrerlager. Als der Brite vor vier Wochen seinen ersten Ferrari-Sieg einfuhr, telefonierte er nur wenige Minuten später mit ihr.

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© GEPA pictures

Wichtiger Anteil am persönlichen Glück

Auf ein offizielles Statement warten die Fans bisher zwar vergebens, doch in der jüngeren Vergangenheit ließ der siebenfache Formel-1-Weltmeister bereits tief blicken. Bei einem Fan-Treffen in Silverstone deutete er an, dass Kim Kardashian einen wichtigen Anteil an seinem persönlichen Glück habe.