Rechtsstreit bedroht Karriere von Tennis-Hoffnung

Großer Wirbel um das österreichische Tennis-Talent Anna Pircher: Nach tollen Erfolgen droht nun ein heftiger Rechtsstreit die Profikarriere des ÖTV-Juwels komplett ins Wanken zu bringen.

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Das rot-weiß-rote Tennis-Talent Anna Pircher ist aktuell in einen handfesten Rechtsstreit verwickelt. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, ist der konkrete Grund für den Zoff die Trennung von ihrem ehemaligen Manager, Trainer und Investor Hannes König. Der gemeinsame Vertrag soll von Pirchers Mutter, Doris Pejak-Pircher, laut Angaben von König "überraschend und einseitig" aufgelöst worden sein. Auf der Gegenseite sieht man die Situation völlig anders und rechtfertigt den drastischen Schritt.

Streit um hohe Summen

Laut Hannes König war die plötzliche Vertragsauflösung ein Schock, da extrem viel Geld geflossen sei. "Das mussten wir tun. Wir haben in den letzten drei Jahren 400.000 Euro investiert", meint er zum Aus des Arbeitsverhältnisses. König betont zudem, dass er sich zuvor mit einem mehrköpfigen Team intensiv um das junge Tennis-Talent gekümmert habe.

Verhältnis komplett zerrüttet

Mutter Doris Pesjak-Pircher erwidert die Vorwürfe jedoch vehement und findet deutliche Worte für das Beziehungsende: "Das Verhältnis ist vollkommen zerrüttet, ähnlich einer Scheidung. Wir haben den Vertrag wegen Unzumutbarkeit aufgelöst." Die enormen Investitionskosten seien laut ihr viel zu hoch gewesen. Zudem nimmt sie ihre Tochter in Schutz: "Anna war damals 12, 13 Jahre alt. Das war ihr alles nicht zumutbar." Beide Parteien wollen nun zwar an einem Vergleich arbeiten, über genauere Details möchte man in der Öffentlichkeit jedoch nicht reden. Ein Ende des Rechtsstreits ist frühestens im Herbst zu erwarten.

Absage für Heimturnier

Abseits des rechtlichen Ärgers gibt es für die Fans der Österreicherin eine weitere bittere Nachricht, denn beim WTA-Comeback in Kitzbühel wird Anna Pircher nicht an den Start gehen. Ursprünglich hatte die Tirolerin eine Wildcard für den beliebten Bewerb bekommen. Nach den hohen Belastungen der letzten Wochen braucht ihr Körper jetzt aber dringend eine Pause. Im Frühling hatte die 16-Jährige schon mehrmals mit heftigen Rückenproblemen zu kämpfen, weshalb die Schonung nun Vorrang hat.