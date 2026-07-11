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Gunther dreht durch

WWE Skandal! Wiener Star würgt seinen Boss

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Mehrere Männer in Anzügen und Sicherheitsleute kämpfen im Wrestling-Ring vor großem Publikum.
© WWE via Getty Images
Mega-Skandal in der WWE! Und wieder einmal drehte der Wiener Gunther komplett durch.
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Immer wieder Gunther! Der Simmeringer sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen in der größten Wrestling-Liga der Welt.

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Doch diesmal ist der Wiener wohl endgültig zu weit gegangen. Gunther forderte bei Smackdown ein Titelmatch gegen CM Punk, bekam von General Manager Nick Aldis aber "nur" ein Tag-Team-Match angeboten.

Dann zuckte der 38-Jährige komplett aus. Er würgte seinen Chef mehrmals, bis dieser bewusstlos in der Ringecke lag.

Security greift ein

Nicht einmal die Security-Kräfte konnten den zweifachen World-Champion stoppen. Erst als Cody Rhodes zum Ring stürmte, war Aldis in Sicherheit - vorerst! Denn die Sache ist sicher noch nicht vorbei.

In drei Wochen steht der große Summerslam-Event (1. und 2. August) auf dem Programm - erstmals kann man die größte Wrestling-Party des Sommers live auf Netflix anschauen!

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