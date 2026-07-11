WWE Skandal! Wiener Star würgt seinen Boss

Mega-Skandal in der WWE! Und wieder einmal drehte der Wiener Gunther komplett durch.

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Immer wieder Gunther! Der Simmeringer sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen in der größten Wrestling-Liga der Welt.

Doch diesmal ist der Wiener wohl endgültig zu weit gegangen. Gunther forderte bei Smackdown ein Titelmatch gegen CM Punk, bekam von General Manager Nick Aldis aber "nur" ein Tag-Team-Match angeboten.

Dann zuckte der 38-Jährige komplett aus. Er würgte seinen Chef mehrmals, bis dieser bewusstlos in der Ringecke lag.

Security greift ein

Nicht einmal die Security-Kräfte konnten den zweifachen World-Champion stoppen. Erst als Cody Rhodes zum Ring stürmte, war Aldis in Sicherheit - vorerst! Denn die Sache ist sicher noch nicht vorbei.

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