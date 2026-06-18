Wiener WWE-Star kämpft um den großen Titel

Es kracht wieder beim Wrestling-Riesen WWE! Bei Friday Night Smackdown bekommt unser Wiener Aushängeschild Gunther eine Chance auf den WWE Universal Title - den höchsten Preis im Wrestling-Business.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schon bei Clash in Italy hätte der Simmeringer den prestigeträchtigen Gürtel gerne von Cody Rhodes gewonnen, doch der Schiedsrichter zählte einen unfairen Pinfall für Rhodes.

Das hatte natürlich ein Nachspiel: Gunther bekam das Re-Match - zu seinen Bedingungen.

Und diese haben es in sich. Gunther bestimmte Sami Zayn als Spezial-Schiedsrichter. Auch Zayn hatte in letzter Zeit so seine Probleme mit Champion Cody Rhodes.

Es wird auf jeden Fall spannend – wir drücken dem Wiener die Daumen!