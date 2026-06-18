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Gunther

Wiener WWE-Star kämpft um den großen Titel

© WWE via Getty Images
Es kracht wieder beim Wrestling-Riesen WWE! Bei Friday Night Smackdown bekommt unser Wiener Aushängeschild Gunther eine Chance auf den WWE Universal Title - den höchsten Preis im Wrestling-Business.
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Schon bei Clash in Italy hätte der Simmeringer den prestigeträchtigen Gürtel gerne von Cody Rhodes gewonnen, doch der Schiedsrichter zählte einen unfairen Pinfall für Rhodes.

Das hatte natürlich ein Nachspiel: Gunther bekam das Re-Match - zu seinen Bedingungen.

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Und diese haben es in sich. Gunther bestimmte Sami Zayn als Spezial-Schiedsrichter. Auch Zayn hatte in letzter Zeit so seine Probleme mit Champion Cody Rhodes.

Es wird auf jeden Fall spannend – wir drücken dem Wiener die Daumen!

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