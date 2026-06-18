Superstar out
Brasilien-Schock: Neymar fällt weiter aus
Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia (Samstag, 2.30 Uhr) zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit.
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Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten.
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Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der Nationalheld befindet sich laut Verbandsangaben in der "letzten Phase seiner Genesung". Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko (1:1) hatte Neymar an der Seitenlinie mitgefiebert.
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