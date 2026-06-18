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Wie 90-jährige Oma

"Krampfadern!" Hummels-Ex schimpft über ÖFB-Trikot

© GEPA pictures/ Alexander Solc
Cathy Hummels sorgt mit einer harten Kritik am neuen WM-Auswärtstrikot von Österreich für Aufsehen. Die Moderatorin vergleicht das Design des ÖFB-Dresses mit den Waden ihrer 90-jährigen Großmutter.
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Der Vorfall ereignete sich auf dem YouTube-Channel "WM-WG" von "Absolut Fußball", wo jeden WM-Tag dreißig Minuten lang über Fußball und alles drumherum diskutiert wird. Zuletzt war Cathy Hummels, die Ex-Frau des früheren Deutschland-Kickers Mats, dort als Gast geladen. Die ehemalige Spielerfrau bewertete in der Sendung Österreichs WM-Outfits und legte dabei direkt ordentlich los.

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Kritik von Cathy Hummels

Beim Betrachten der Kleidung fand die Influencerin deutliche Worte für das Design. "Das Heimtrikot könnte ein bisschen spannender sein, aber das Auswärtstrikot sieht irgendwie so aus wie Krampfadern. Meine Oma ist 90 und ihre Waden sehen so aus", urteilte die Moderatorin über Österreichs WM-Dress. Sie fügte hinzu: "Es tut mir leid, aber wenn ich es nicht schön finde, finde ich es eben nicht schön!" Der Moderator der Sendung sah das Ganze etwas anders. Er findet das Trikot hingegen "gar nicht so schlecht - aber jetzt sehe ich es mit anderen Augen."

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Inspiriert von der Kaffeehauskultur

Das Design des Herstellers hat eigentlich einen ganz anderen, tiefen Bezug zu Österreich. Ausrüster Puma und der ÖFB erklärten nämlich bereits bei der offiziellen Vorstellung des Trikots, dass das Marmormuster an die heimische Kaffeehauskultur angelehnt sei. In einer Aussendung im März hieß es dazu: "Im Kaffeehaus fing alles an – hier entwickelte sich Österreichs Begeisterung für den Sport. Für 2026 wird Wiens Cafe-Kultur mit einem klassischen Marmormuster für den Spieltag neu interpretiert – und serviert dir österreichische Eleganz mit selbstbewusster Zurückhaltung". Ob das Design nun an Kaffeehaustische oder an Waden erinnert, bleibt damit wohl Geschmackssache.

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