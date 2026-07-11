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Romantischer Antrag

ÖFB-Star im Liebesglück: "Ich glaube, ich heirate meine beste Freundin"

OR
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Ein Mann macht einer Frau am Wasser einen Heiratsantrag.
© Instagram/AlexanderPrass
Für einen ÖFB-Star geht der Höhenflug nach der WM weiter.
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Bei der WM stürmten sich unsere ÖFB-Stars endgültig in die Herzen der Fans. Das Herz eines Starters gehört allerdings nun ganz offiziell einer anderen.

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Denn nach der ersten Endrunden-Teilnahme sind die rot-weiß-roten Helden auf Urlaub, danach werden zumindest bei einem die Hochzeitsglocken läuten.

Lisa hat "Ja" gesagt

Hoffenheim-Legionär Alexander Prass machte seiner Lisa in der Karibik einen romantischen Antrag. So viel ist klar: Sie hat "Ja" gesagt.

"Ich glaub, ich heirate meine beste Freundin", schrieb der 25-jährige Kicker dazu und teilt mit seinen Followern den glücklichen Moment.

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