ÖFB-Star im Liebesglück: "Ich glaube, ich heirate meine beste Freundin"

Für einen ÖFB-Star geht der Höhenflug nach der WM weiter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei der WM stürmten sich unsere ÖFB-Stars endgültig in die Herzen der Fans. Das Herz eines Starters gehört allerdings nun ganz offiziell einer anderen.

Denn nach der ersten Endrunden-Teilnahme sind die rot-weiß-roten Helden auf Urlaub, danach werden zumindest bei einem die Hochzeitsglocken läuten.

Lisa hat "Ja" gesagt

Hoffenheim-Legionär Alexander Prass machte seiner Lisa in der Karibik einen romantischen Antrag. So viel ist klar: Sie hat "Ja" gesagt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Ich glaub, ich heirate meine beste Freundin", schrieb der 25-jährige Kicker dazu und teilt mit seinen Followern den glücklichen Moment.