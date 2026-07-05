Arnautovic sorgt mit Posting für Gänsehaut

Marko Arnautovic hat nach dem 0:3 gegen Spanien seine Team-Karriere beendet, jetzt meldet er sich mit einem emotionalen Posting auf Instagram.

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"Danke, Österreich", postet Arnautovic mit einem Highlight-Video seiner ÖFB-Karriere.

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"Es war mir eine Ehre für euch auf dem Platz zu stehen", bedankt sich der Stürmerstar

"Ich bin dankbar für alle Fans und Teamkollegen. Wir haben unglaubliche Nächte gefeiert, große Herausforderungen gemeistert und Erinnerungen geschaffen, die mich für den Rest meines Lebens begleiten werden", so der 35-Jährige.

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