Letzte WM bestätigt
"Das war's!" Paukenschlag um Cristiano Ronaldo
Am Montag steigt der absolute Kracher im Dallas Stadium, wenn Portugal im geschichtsträchtigen WM-Achtelfinale auf Spanien trifft. Hier könnte ein ganz Großer des Weltfußballs vor seinem endgültigen Abschied von der größten Sportbühne feiern. Am Sonntag sorgte der mittlerweile 41-jährige Superstar Ronaldo bereits einen Tag vor dem Anpfiff für einen absoluten Ausnahmezustand bei den Medienvertretern.
Auch interessant
Medialer Ansturm im Presseraum
Der Presseraum platzte aus allen Nähten, als der portugiesische Kapitän den Saal betrat, und es herrschte sofort eine ganz besondere Atmosphäre unter den Anwesenden. Innerhalb weniger Sekunden gingen unzählige Smartphones in die Höhe, um jede Bewegung des Stürmers auf Fotos und Videos festzuhalten. Selbst erfahrene Journalisten wurden für einen kurzen Moment wieder zu Fans, filmten sich im Selfie-Modus und versuchten, eine Frage an den Idol zu richten.
Das emotionale WM-Statement
Es war vielleicht eine der letzten Pressekonferenzen des Portugiesen als aktiver Spieler und Anführer seines Nationalteams. Der gealterte Megastar ließ dabei mit einer emotionalen Aussage aufhorchen. Ronaldo bestätigte die Vermutungen der Fans: "Ich möchte jeden Moment genießen, denn ja, es wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Aber ich hoffe, dass morgen nicht mein letztes WM-Spiel sein wird."
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Fokus auf das Achtelfinale
Mit diesen klaren Worten geht der Blick nun voll und ganz auf das sportliche Überleben im Turnier. Ganz Fußball-Österreich und die Fans weltweit warten nun gespannt auf das morgige Duell gegen die spanische Auswahl, das für den Ausnahmekönner bereits das vorzeitige Ende seiner WM-Historie bedeuten könnte.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden