"Das war's!" Paukenschlag um Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Superstar Ronaldo hat vor dem anstehenden Achtelfinal-Match gegen Spanien offiziell bestätigt, dass das laufende Turnier in den USA seine allerletzte Weltmeisterschaft sein wird.

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Am Montag steigt der absolute Kracher im Dallas Stadium, wenn Portugal im geschichtsträchtigen WM-Achtelfinale auf Spanien trifft. Hier könnte ein ganz Großer des Weltfußballs vor seinem endgültigen Abschied von der größten Sportbühne feiern. Am Sonntag sorgte der mittlerweile 41-jährige Superstar Ronaldo bereits einen Tag vor dem Anpfiff für einen absoluten Ausnahmezustand bei den Medienvertretern.

Medialer Ansturm im Presseraum

Der Presseraum platzte aus allen Nähten, als der portugiesische Kapitän den Saal betrat, und es herrschte sofort eine ganz besondere Atmosphäre unter den Anwesenden. Innerhalb weniger Sekunden gingen unzählige Smartphones in die Höhe, um jede Bewegung des Stürmers auf Fotos und Videos festzuhalten. Selbst erfahrene Journalisten wurden für einen kurzen Moment wieder zu Fans, filmten sich im Selfie-Modus und versuchten, eine Frage an den Idol zu richten.

Das emotionale WM-Statement

Es war vielleicht eine der letzten Pressekonferenzen des Portugiesen als aktiver Spieler und Anführer seines Nationalteams. Der gealterte Megastar ließ dabei mit einer emotionalen Aussage aufhorchen. Ronaldo bestätigte die Vermutungen der Fans: "Ich möchte jeden Moment genießen, denn ja, es wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Aber ich hoffe, dass morgen nicht mein letztes WM-Spiel sein wird."

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Fokus auf das Achtelfinale

Mit diesen klaren Worten geht der Blick nun voll und ganz auf das sportliche Überleben im Turnier. Ganz Fußball-Österreich und die Fans weltweit warten nun gespannt auf das morgige Duell gegen die spanische Auswahl, das für den Ausnahmekönner bereits das vorzeitige Ende seiner WM-Historie bedeuten könnte.