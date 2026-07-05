Schluss mit Blabla: Jetzt muss Klopp liefern

Jürgen Klopp war ein toller Zirkusdirektor - ich bin gespannt, wie er sich im Scheinwerferlicht schlägt.

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Jürgen Klopp ist also bereit für die Nagelsmann-Nachfolge als deutscher Teamchef. Als wortgewaltiger Experte bei Magenta-TV hat sich Kloppo die Latte selbst sehr hoch gelegt. Er hat Nagelsmann von WM-Beginn an infrage gestellt, hat dessen Aufstellung hinterfragt usw.

Aber jetzt ist Schluss mit Blabla.

Flick und Nagelsmann sind gescheitert

Jetzt muss Klopp liefern. Hansi Flick und Julian Nagelsmann sind gescheitert. Jetzt setzt Deutschland alles auf die Karte Klopp.

Ich bin gespannt, wie es die Trainer-Legende angeht – mit oder ohne Rudi Völler. Leicht möglich, dass Klopp auch personell keinen Stein auf dem anderen lässt. Der Druck ist gewaltig – in jeder Beziehung.

Klopp lebt von seiner kurzfristigen Motivationsfähigkeit. Allerdings muss er mitten in der Mannschaft umrühren. Außerdem kann er nicht wie bei einem Verein jene Spieler, die er benötigt, einkaufen.

Bei Red Bull durfte Klopp Zirkusdirektor spielen

In seiner Rolle bei Red Bull war Klopp Zirkusdirektor: Er konnte die Artisten ankündigen und dann wieder die Manege verlassen. Jetzt bleibt er im Scheinwerferlicht – und muss hoffen, dass Nagelsmann nicht zum TV-Experten wird.