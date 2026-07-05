Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Vor WM-Kracher

Viagra-Wirbel bei England

Harry Kane und Jude Bellingham jubeln beim WM-Spiel für England, im Vordergrund ein FIFA World Cup 2026 Banner.
© GEPA pictures
Vor Englands WM-Achtelfinale in Mexiko-Stadt hat ein ungewöhnliches Gerücht für Aufsehen gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Britische Medien hatten spekuliert, die Mannschaft könnte auf das Potenzmittel Viagra zurückgreifen, um die Auswirkungen der Höhenlage im legendären Aztekenstadion zu verringern. Das Stadion liegt auf mehr als 2.200 Metern über dem Meeresspiegel, wo die dünnere Luft die körperliche Belastung erhöht.

Auch interessant

Star betrogen: Fremdgeh-Zoff bei Belgien

"Widerlich" – Mega-Ärger über Prügel-Paraguayer

Messi scherzt über Affären-Gerücht: "Wenn ich dich anschaue"

Trainer Thomas Tuchel stellte die Spekulationen jedoch unmissverständlich klar. Auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte sich der deutsche Teamchef amüsiert und sagte: "Das ist nicht wahr." Von entsprechenden Überlegungen oder Plänen innerhalb der Mannschaft könne keine Rede sein.

© EPA

Ausgelöst worden war die Debatte unter anderem durch einen Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun". Darin wurde auf wissenschaftliche Untersuchungen verwiesen, wonach der Wirkstoff Sildenafil – besser bekannt als Viagra – unter bestimmten Bedingungen die Sauerstoffversorgung verbessern und Beschwerden in großer Höhe lindern könnte. Gleichzeitig betonte das Blatt aber, es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die englische Nationalmannschaft das Medikament tatsächlich verwende.

Für einen Lacher sorgte Routinier Jordan Henderson. Auf die Frage, was gegen die Höhenluft helfe, antwortete der 36-Jährige zunächst trocken: "Viagra hilft." Kurz darauf schob er mit einem Grinsen hinterher: "Das war ein Witz." Damit war das Thema für die Engländer vor dem Achtelfinal-Duell endgültig erledigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM-Trainer wirft plötzlich das Handtuch

"Widerlich" – Mega-Ärger über Prügel-Paraguayer

Böser Whatsapp-Vorwurf gegen Nagelsmann

Viertelfinale! Frankreich knackt Paraguay-Mauer

Star betrogen: Fremdgeh-Zoff bei Belgien

Eiskalt! Marokko wirft ersten Gastgeber raus

Messi scherzt über Affären-Gerücht: "Wenn ich dich anschaue"

Viagra-Wirbel bei England

Doping-Wirbel bei WM-Teilnehmer

WM-Drama! Neuer Bayern-Star verletzt