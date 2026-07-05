Messi scherzt über Affären-Gerücht: "Wenn ich dich anschaue"

Lionel Messi hat nach Argentiniens 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Kap Verde bei der WM nicht nur sportlich für Schlagzeilen gesorgt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein kurzer Austausch mit der argentinischen TV-Journalistin Sofi Martínez in der Mixed Zone ging in den sozialen Medien viral.

Messi begrüßte die Reporterin mit einem Wangenkuss und scherzte: "Wenn ich dich anschaue, fragen sie, warum ich dich anschaue. Und wenn ich dich grüße, fragen sie, warum ich dich grüße." Martínez antwortete lachend: "Das sind alles Lügen." Mit dem lockeren Schlagabtausch machten beide seit Jahren kursierende Affärengerüchte öffentlich lächerlich.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Spekulationen reichen bis zur WM 2022 in Katar zurück. Nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien hatte Martínez Messi in einem emotionalen TV-Interview gesagt, er habe bereits das Leben aller Argentinier verändert – unabhängig vom Ausgang des Finals. Die bewegende Szene löste damals im Internet wilde Gerüchte über eine angebliche Beziehung aus.

Wie mehrere argentinische Medien, darunter Olé und La Nación, später berichteten, gab es dafür jedoch nie Belege. Martínez erklärte mehrfach, Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo habe ihr sogar geschrieben, sie solle die Gerüchte ignorieren. Auch danach führten Messi und Martínez bei Veranstaltungen wie der Copa América, dem Ballon d'Or oder Länderspielen immer wieder ganz normale Interviews – ein weiterer Hinweis darauf, dass an den Spekulationen nichts dran ist.