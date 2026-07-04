Deutschland-Legende fordert: Kimmich raus!

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM sorgt TV-Experte Dietmar Hamann für Aufsehen. Er fordert Joshua Kimmich jetzt ganz offen zum Rücktritt auf.

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Der ehemalige Nationalspieler sparte im "Tomorrow Business"-Podcast nicht mit deutlichen Worten an den 31-jährigen Kapitän. Joshua Kimmich habe jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position absolviert und es fünfmal nicht geschafft, das Team zum Erfolg zu führen. Für Hamann ist klar, dass der Bayern-Star nun die Konsequenzen ziehen und Platz für einen echten Neuanfang machen muss. Dies habe laut dem Experten absolut nichts mit Davonlaufen zu tun, sondern zeige vielmehr wahre Verantwortung. Kimmich solle sich für die Unterstützung bedanken, erklären, dass er alles probiert habe, und einen Schlussstrich ziehen.

Kritik an sportlicher Rolle

Der TV-Experte bemängelte zudem, dass der Führungsspieler weder als Rechtsverteidiger noch im Mittelfeld je absolute Weltklasse erreicht habe. Seit der Europameisterschaft 2016, als die deutsche Mannschaft noch von den Weltmeistern aus dem Jahr 2014 getragen wurde und das Halbfinale erreichte, wartet man auf große Erfolge. Unter der Führung von Joshua Kimmich kam das Nationalteam bei zwei EM- und drei WM-Turnieren nie über das Viertelfinale hinaus.

Blick auf neue Talente

Für die kommende Zeit sieht der Experte bereits vielversprechende Alternativen parat, die das Nationalteam in Zukunft entscheidend prägen könnten. Namen wie Felix Nmecha von Dortmund, Angelo Stiller aus Stuttgart, Tom Bischof von den Bayern oder Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand stehen für diesen Neustart bereit. Trotz aller sportlichen Kritik fand Hamann am Ende auch lobende Worte für den Charakter des Spielers. Er betonte ausdrücklich, dass Joshua Kimmich jemand sei, der sich schwierigen Situationen stellt und immer bereitwillig Verantwortung übernimmt.