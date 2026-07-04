Supercomputer legt sich fest: DIESES Land wird Weltmeister

Inzwischen gibt es einen klaren Favoriten.

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Die WM geht in die heiße Phase. Seit heute Nacht stehen alle 16 Achtelfinalisten fest, wobei bis auf Deutschland noch alle Favoriten im Turnier sind.

Opta © Opta

Laut dem Opta-Supercomputer gibt es inzwischen einen klaren WM-Favoriten: Frankreich. Das Team um Superstar Mbappé holt zu 29 Prozent den Titel. Dahinter folgen Argentinien, Brasilien und England.

© APA/AFP/ANGELA WEISS

Achtelfinale mit klarem Europa- und Südamerika-Überhang

Obwohl es zu Beginn der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko die eine oder andere Überraschung gegeben hat, scheinen mit dem Achtelfinale die alten Kräfteverhältnisse weitgehend wiederhergestellt. Sieben der verbleibenden 16 Teams im Turnier stammen aus Europa, vier aus Südamerika. Nord- und Mittelamerika ist noch durch die drei Gastgeber vertreten, Afrika stellt zwei Achtelfinalisten. Mannschaften aus Asien und Ozeanien sind bei dieser Endrunde nicht mehr dabei.

Das Achtelfinal-Tableau der WM 2022 wurde von acht Teams aus Europa, zwei aus Südamerika, zwei aus Afrika, drei aus dem asiatischen Kontinentalverband und einem aus Nord- und Mittelamerika gebildet.